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        Haberler Gündem 3. Sayfa Acı manzara! 5 gündür haber alınamıyordu! Evinde ölü bulundu

        5 gündür haber alınamıyordu! Evinde ölü bulundu

        Bursa'da ailesinin günlerdir haber alamadığı 30 yaşındaki Muhammet Aydın'ın cansız bedeni bulundu. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.03.2024 - 22:00 Güncelleme: 11.03.2024 - 22:38
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        5 gündür haber alınamıyordu! Evinde ölü bulundu
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        Bursa'da ailesinin 5 gündür haber alamadığı Muhammet Aydın (30), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

        Olay, saat 16.00 sıralarında Tuna Mahallesi Etibank Caddesi üzerindeki 3 katlı apartmanın 2'nci katında meydana geldi. Yaklaşık 5 gündür Muhammet Aydın'dan haber alamayan ailesi durumdan şüphelenip, Aydın'ın yalnız yaşadığı Etibank Caddesi'ndeki evine gitti.

        EVE GİRİNCE ACI MANZARAYLA KARŞILAŞTILAR

        Eve giren yakınları Muhammet Aydın'ı hareketsiz yatarken buldu. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

        Sağlık ekipleri Aydın'ın yaşamını yitirdiğini tespit ederken, ateşli silah ve kesici alet izine rastlanmadı.

        Muhammet Aydın'ın ölüm haberini alan yakınları gözyaşlarına boğulurken, cansız bedeni savcının olay yerindeki incelemesinin ardından, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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