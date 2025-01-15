5 gün devamsızlık yapan belge alamıyor mu? MEB Ortaöğretim Kurumlar Yönetmeliği ne diyor?
17 Ocak Cuma günü ortaokul ve liselerde karne heyecanı yaşanacak. Karneyle beraber takdir veya teşekkür belgesi almak isteyen öğrenciler hem not hem de devamsızlık şartlarını araştırıyor. Peki, 5 gün devamsızlık yapan belge alamıyor mu? İşte, MEB yönetmeliğine göre takdir ve teşekkür alma şartları...
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17 Ocak Cuma günü milyonlarca öğrenci 1. dönemi tamamlayarak, yarıyıl tatiline çıkacak. Dönem sonu zili yaklaşırken karnenin yanında takdir veya teşekkür almak isteyen öğrenciler hem notlarını hem de devamsızlık durumunu araştırıyor. Peki, 5 gün devamsızlık yapan takdir veya teşekkür alabilir mi? İşte, MEB yönetmeliğine göre cevabı...
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5 GÜN DEVAMSIZLIK YAPAN TAKDİR VE TEŞEKKÜR ALAMIYOR MU?
Milli Eğitim Bakanlığı'nca yayınlanan yönetmeliğe göre; 5 günden fazla devamsızlık yapan ortaokul ve lise öğrencileri takdir veya teşekkür alamaz. Bu kural yönetmelikte şöyle yazıyor;
MADDE 160- (1) (Değişik:RG-1/9/2018-30522) Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, özürsüz devamsızlık süresi 5 günü geçmeyen, tüm derslerden başarılı olan, dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00 ten aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilerden;
a) 70,00-84,99 arasındakileri teşekkür belgesi,
b) 85,00 ve daha yukarı olanları takdir belgesi,
c) Ortaöğrenim süresince en az üç öğretim yılının bütün döneminde takdir belgesi alanları üstün başarı belgesi ile ödüllendirir.
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BİR ÖĞRENCİ KAÇ GÜN DEVAMSIZLIK YAPABİLİR?
MEB yönetmeliğine göre herhangi bir olağanüstü sebebi olmayan öğrencinin toplamda 30 gün devamsızlık hakkı bulunuyor. Yönetmelikte şöyle deniyor;
(Değişik:RG-1/9/2018-30522) Devamsızlık süresi özürsüz 10 günü, toplamda 30 günü aşan öğrenciler, ders puanları ne olursa olsun başarısız sayılır ve durumları yazılı olarak velilerine bildirilir.
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DEVAMSIZLIKLA İLGİLİ ÖZEL DURUMLAR NELERDİR?
MEB yönetmeliğine yer verilen diğer durumlar ve öğrencilere tanınan devamsızlık hak sınırı ise şöyle tanımlanıyor;
Ancak üniversite hastaneleri, eğitim ve araştırma hastaneleri veya tam teşekküllü hastanelerde kontrol kayıtlı sürekli tedaviyi ya da organ naklini gerektiren hastalığı bulunanlar, tam zamanlı kaynaştırma yoluyla eğitimlerine devam eden özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler ve özel eğitim meslek liselerine kayıtlı olan öğrenciler, sosyal hizmet, emniyet ve asayiş birimlerinin resmî raporları doğrultusunda koruma ve bakım altına alınanlar ile tutuklu öğrencilerin özürsüz devamsızlık süresi 10 günü geçmemek kaydıyla toplam devamsızlık süresi 60,
Tam zamanlı kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitimlerine devam eden özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler ve özel eğitim meslek liselerine kayıtlı olan öğrencilerin özürsüz devamsızlık süresi 20 günü geçmemek kaydıyla toplam devamsızlık süresi 70 gün olarak uygulanır.
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Tam zamanlı kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitimlerine devam eden özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler ve özel eğitim meslek liselerine kayıtlı olan öğrenciler hariç olmak üzere devamsızlık nedeniyle başarısız sayılan ve öğrenim hakkı bulunan öğrenciler derslere devam edemez ve bir sonraki eğitim ve öğretim yılında okula devam ettirilir.
Öğrenim hakkı bulunmayanlar ise Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi veya mesleki eğitim merkezine yönlendirilerek kayıtları yapılır. Mesleki eğitim merkezi öğrencilerinin teorik derslere özürlü ve özürsüz devamsızlık süresi ders yılı içinde devam etmesi gereken sürenin altıda birinden, işletmede mesleki eğitimde ise 3308 sayılı Kanun hükümlerine göre kullanabileceği ücretli ve ücretsiz izin toplamından fazla olamaz.
Bu fıkra kapsamında toplam devamsızlık süresinin 60 güne çıkabildiği durumlarda teorik derslere devamsızlık süresi teorik ders süresinin üçte birini geçemez. Devamsızlık süresini aşan öğrencilerin sözleşmeleri fesih edilerek sigorta çıkışları yapılır ve durumları yazılı olarak yasal temsilcisine ve işletmeye, 18 yaşından büyükler için kendisine de bildirilir. Devamsızlık nedeniyle başarısız sayılan ve öğrenim hakkı bulunan öğrenciler derslere devam edemez ve bir sonraki eğitim ve öğretim yılının başından itibaren bir işletme ile sözleşme imzalamak şartıyla okula devam ettirilir. Mesleki eğitim merkezinde öğrenim hakkı bulunmayanlardan zorunlu eğitime tabi olanlar ise Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi veya Açık Öğretim İmam Hatip Lisesine yönlendirilerek kayıtları yapılır.