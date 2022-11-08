BİM aktüel ürünler listesini alışverişseverlerin hizmetine sundu. Bu hafta BİM'de: El çantası, laptop ve makyaj çantaları, mont, spor ayakkabı, kışlık terlik, LED TV, robot süpürge, kablosuz mouse, katlanabilir bisiklet, katlanabilir scooter gibi daha birçok ürün raflarda yerine alacak. İşte 11 Kasım Cuma BİM aktüel ürünler kataloğu...