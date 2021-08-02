Kredilere odaklı bir kuruluş olan ve kurucusu Steven Tananbaum tarafından yönetilen GoldenTree Asset Management'ın varlık çeşitlendirme stratejisi kapsamında bilançosuna Bitcoin eklediği kaydedildi.

The Street'in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre fon ayrıca kripto para sektörüne yatırımları için uzman istihdamını da değerlendirmeye başladı.