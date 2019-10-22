41 kiloluk yünüyle dünya rekoru sahibi olan koyun öldü

Avustralya'da 41 kiloyu aşan yünüyle üne kavuşan Chris adlı koyunun öldüğü açıklandı.

Dört yıl önce Canberra yakınlarında bulunarak bir barınağına götürülen 10 yaşındaki merinos cinsi koyunun yaşlılığa bağlı hastalıklardan öldüğü açıklandı. Merinos koyunları ortalama 10 yıl yaşıyor.

Little Oak Sanctuary adlı barınağın internet sitesinde Chris'in ölümü "Tatlı, akıllı ve cana yakın Chris'i kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz" sözleriyle duyuruldu.

Barınak yetkililerine göre, bulunduğunda altı yıldır kırpılmadığı için hayvanın üzerinde normalden beş kat daha fazla yün vardı. Koyun, sağlığı için tehdit oluşturan bu ağırlık nedeniyle yürümekte güçlük çekiyordu.

Chris kırkıldıktan sonra cildinin zarar görmemesi için pembe renkli antiseptik sürülmüştü.

Yünleri müzede sergileniyor

Chris daha sonra kırpıldı ve üzerinden 41,1 kilogram yün çıktı. Bunun bir dünya rekoru olduğu açıklandı. Chris'i kırpan Avustralya Koyun Kırpma Şampiyonu Ian Elkins, "Şimdiye kadar böyle bir şeyle karşılaşmadım" demişti.

Yüzlerce Avustralyalının sahiplenmek için başvuruda bulunduğu koyunun yünleri Avustralya Ulusal Müzesi'nde sergileniyor.