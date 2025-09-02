Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Çevre 401 kilometrelik nehir kuruyor | Son dakika haberleri

        401 kilometrelik Gediz Nehri'nin bazı bölümleri kurudu

        Kütahya'dan doğan Uşak ve Manisa illerinden geçerek İzmir'in Foça ilçesinden Ege Denizi'ne dökülen 401 kilometrelik Gediz Nehri'nin bazı bölümleri, iklim değişikliğine bağlı kuraklık, aşırı sıcaklıklar ve yağış azlığı nedeniyle kurudu. Bölgedeki çiftçilerin tarlalarını sulayamadığını ifade eden Cem Yalvaç, "Sulama bir defaya düşünce ürünlerimizde hem maddi hem manevi yönden çok sorun yaşıyoruz. Kapalı devre sulama sistemi kurulması gerekiyor" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.09.2025 - 12:34 Güncelleme: 02.09.2025 - 12:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          İklim değişikliğine bağlı kuraklık, aşırı sıcaklıklar ve yağış azlığı, Türkiye'deki göl, nehir ve barajların su seviyelerinde azalmaya neden oluyor. Kuraklık nedeniyle farklı kaynaklardan beslenemeyen nehir ve göller, kurumaya yüz tutuyor. 401 kilometrelik Gediz Nehri de iklim değişikliğine bağlı kuraklık, aşırı sıcaklıklar ve yağış azlığı nedeniyle kuruma noktasına geldi.

        • 2

          Kütahya'dan doğan Uşak ve Manisa illerinden geçerek İzmir'in Foça ilçesinden Ege Denizi'ne dökülen 401 kilometrelik Gediz Nehri'nde bazı bölgeler kurudu.

        • 3

          Nehirdeki kuraklık nedeniyle özellikle Salihli'deki Demirköprü Barajı'ndan sonraki bölümlerde ve Turgutlu çevresinde kilometrelerce akış durdu.

        • 4

          Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç, Gediz Nehri'nin Manisa'nın Salihli, Turgutlu, Ahmetli ilçelerinden İzmir'in Menemen ilçesine kadar, 1 milyon 350 bin dekar tarım alanını suladığını söyledi.

        • 5

          Kuraklık nedeniyle suların çekildiğini belirten Yalvaç, "Demirköprü Barajı, Kütahya'nın Murat Dağı'ndan gelen kar ve yağmurla doluyordu. 2024 yılında 1 Eylül'de barajın doluluk oranı eksi 7,71 iken bugün itibarıyla eksi 10,58. Geçen sene Demirköprü Barajı'na 290 milyon metreküp su gelirken, bu sene 164 milyon metreküp geldi. Yarı yarıya düştü" dedi.

        • 6

          Çiftçilerin tarlalarını sulayamadığını ifade eden Cem Yalvaç, "Yılda 3-4 defa pamuk, mısır, domatesi, meyve ve sebzemizi sulamamız gerekir ki doğru, yenilebilir ürünler yetiştirelim. Sulama bir defaya düşünce ürünlerimizde hem maddi hem manevi yönden çok sorun yaşıyoruz. Kapalı devre sulama sistemi kurulması gerekiyor. Akan suyun milyonda bir metreküpüyle tarlamızı rahat sulayabiliriz. Tarlamızın başında vanamız olacak. Zamanı geldiğinde açacağız, kapatacağız" diye konuştu.

        • 7

          Yalvaç, "Dinamolarımız, pompalarımızla sulamada da çok sıkıntı yaşıyoruz. Çünkü su çekildi. Çekildiği için pompa çok aşağıya inince su alamıyor. Devlet Su İşleri hemen hemen her mahallede su pompası çakmamıza müsaade etmiyor. Tarlamızı sulayamıyoruz. Bu konuda 2015'te tarım paydaşı olan birçok kurum bir dosya hazırladı. Demirköprü Barajı'ndan Menemen'e kadar kapalı sulama sisteminin olmasıyla ilgili hazırlık yapıldı. Bunun bir an önce hayata geçirilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

        • 8
        • 9
        • 10
        • 11
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MEB’den ailelere “şiddeti önleme” tavsiyesi
        MEB’den ailelere “şiddeti önleme” tavsiyesi
        10 sezonda yüzde 500 arttı
        10 sezonda yüzde 500 arttı
        Evlilik yıl dönümünde kâbusu yaşadı!
        Evlilik yıl dönümünde kâbusu yaşadı!
        WhatsApp kullanıcılarına uyarı: "Hemen güncelleyin!"
        WhatsApp kullanıcılarına uyarı: "Hemen güncelleyin!"
        Barış Alper kalıyor!
        Barış Alper kalıyor!
        Nestlé CEO'su görevden alındı
        Nestlé CEO'su görevden alındı
        Uğurcan en pahalı transferler listesinde!
        Uğurcan en pahalı transferler listesinde!
        Dünyada eşi yok! Sadece Diyarbakır'da...
        Dünyada eşi yok! Sadece Diyarbakır'da...
        Afganistan'daki depremde can kaybı bini aştı
        Afganistan'daki depremde can kaybı bini aştı
        Trabzon'dan G.Saray'a 8'inci transfer!
        Trabzon'dan G.Saray'a 8'inci transfer!
        Otomotivde tüm zamanların rekoru
        Otomotivde tüm zamanların rekoru
        14 yaşında öldürdü... Çocuk tetikçi kamerada!
        14 yaşında öldürdü... Çocuk tetikçi kamerada!
        Karabük'te çıktı Kastamonu'ya ulaştı... Bakan Yumaklı son durumu açıkladı!
        Karabük'te çıktı Kastamonu'ya ulaştı... Bakan Yumaklı son durumu açıkladı!
        İlkay'la anlaşma tamam! Hakan...
        İlkay'la anlaşma tamam! Hakan...
        Fenerbahçe, Ederson'u açıkladı!
        Fenerbahçe, Ederson'u açıkladı!
        Yakınlaşma sahnelerine yeni ayar
        Yakınlaşma sahnelerine yeni ayar
        Amca ile yeğenin kavgası cinayetle bitti!
        Amca ile yeğenin kavgası cinayetle bitti!
        Dünyanın ünlüsü Türkiye'yi seçti
        Dünyanın ünlüsü Türkiye'yi seçti
        Altında rekor serisi
        Altında rekor serisi
        Depresyon ve anskiyeteye adeta ilaç gibi!
        Depresyon ve anskiyeteye adeta ilaç gibi!
        Habertürk Anasayfa