Naime Sert nsert@htgazete.com.tr

Anadolu Grubu'nun kurucuları olan, Kamil Yazıcı ve İzzet Özilhan tarafından 1979 yılında kurulan, 40 yıldır bir idealin peşinde koşan Anadolu Vakfı'nın bugüne kadar yaptığı yatırımların toplamı 204 milyon doları buldu. Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan ve Anadolu Vakfı Genel Müdürü Selim Güven, aralarında Haberturk.com Ekonomi Müdürü Naime Sert'in de olduğu bir grup gazeteciyle bir araya gelerek vakfın çalışmalarını ve hedeflerini paylaştı.

'BU BİTMEYEN BİR İDEAL'

2012 yılından bu yana Anadolu Vakfı'nın Başkanlığını yürüten Tuncay Özilhan, Anadolu Vakfı'nın kuruluş amacını eğitim ve sağlık alanlarında desteğe ihtiyaç duyan Anadolu insanının yanında olmak şeklinde özetledi. Vakıf aracılığıyla 40 yılda yüzbinlerce insana dokunduklarını belirten Özilhan ''Bu hiç bitmeyen bir ideal. Ülkemizin potansiyeli büyük, bunun hayata geçmesinde sağlık ve eğitim büyük önem taşıyor.'' dedi.

GRUP ŞİRKETLERİ GELİRLERİNİN YÜZDE 5'İNİ AKTARIYOR

Anadolu Vakfı tarafından Burs, Mentorluk, Gelecek İçin Gençlik ve Sağlıkta Sosyal Sorumluluk olmak üzere 4 programın yürütüldüğünü aktaran Özilhan, soru üzerine 40 yılda iyilik projeleri için harcanan tutarın 204 milyar doları bulduğunu söyledi. Son 10 yılda vakfa ortalama 35 milyon TL ayrıldığını kaydeden Özilhan, başta Anadolu Efes, Coca-Cola İçecek, Anadolu Isuzu ve Adell olmak üzere Anadolu Grubu şirketlerinin gelirlerinin yüzde 3'ü ile 5'i arasında bir tutarı vakfa bağışladığını aktardı.

'TÜRKİYE'NİN RESMİNİ GÖRMEK İÇİN ARAÇ'

Anadolu Vakfı Genel Müdürü Selim Güven de bursluluk programının Türkiye'nin resmini görmek için araç olduğunu anlattı. Yurt içindeki eğitim kurumlarındaki tam zamanlı öğrencilere burs imkanı sunduklarını aktaran Güven, akademik başarı, ihtiyaç durumu ve sosyal yetkinlikler açısından değerlendirilen öğrencilere 9 ay süre ile aylık 450 TL'lik burs ödemesi yapıldığını söyledi. Güven, vakfın burs programı kapsamında bugüne kadar 81 ilde 29 binden fazla öğrenciye burs verildiğinin altını çizdi. Burs Programı'nın mesleki deneyim paylaşım etkinlikleri ve eğitimlerin yanı sıra yine eğitim, kişilik envanteri gibi araçlar ile desteklenen bir yıllık mentorluk sürecini de içerdiğini dile getiren Güven "2013 yılında uygulamaya alınan, bursiyerlere yönelik Mentorluk Programı 2018 yılında grup dışından mentorların katılımıyla dışarı açıldı. Programa özellikle Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) ciddi katkı sağladı. Bu yılın sonuna kadar 7 dönemde 139 etkinlik düzenlendi, 777 mentor ve menteenin katılımı ile 54 binin üzerinde saate yakın mentorluk desteği verildi" dedi.

ÖĞRETMENLERE GİRİŞİMCİLİK ÖĞRETİYOR

Altı yıldır İl Milli Eğitim Müdürlükleri iş birliği ile sürdürdükleri "Değerli Öğretmenim" projesiyle Sosyal Girişimcilik teması altında yenilikçiliği ve sürdürülebilir çözüm üretme kabiliyetini desteklediklerini belirten Güven "2013 yılının Aralık ayında başlatılan ve bugüne kadar 48 ilde 80 binin üzerinde öğretmene ulaşılan Değerli Öğretmenim Projesi ile bine yakın seminer ve 9 yarışma ile 3 bin 500'e yakın proje başvurusu alındı. Aralık'ta iki yeni ilde yapılacak eğitimlerle, proje kapsamında 50 ile ulaşılmış olacak" dedi. Selim Güven, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis ve Tunceli'nin dahil olduğu programa Erzurum'un da ekleneceğini söyledi.

'PROJE BAŞVURULARI ARTTI'

''Bizim rolümüz öğretmenlerimize proje yazmayı öğretmek, ilham vermek'' diyen Güven, şu örnekleri verdi: ''Örneğin Şırnak'ta Kalkınma Ajansı ya da Avrupa Birliği'nin çeşitli kurumlarına hiç proje başvurusu yapılmamışken verdiğimiz proje eğitiminin ardından 3 proje başvurusu yapıldı ve 1.4 milyon TL hibe alındı. Osmaniye'de 34 olan proje sayısı 79'a, sağlanan kaynak 260 bin TL'den 2.5 milyon TL'ye çıktı. Nevşehir'de 121 olan proje başvurusu 192'ye alınan hibe 518 bin TL'den 3.2 milyon TL'ye yükseldi.''

60 BİN ÇOCUĞA KİTAP

Güven, Anadolu Vakfı'nın Anadolu Grubu çalışanları ile birlikte öncelikli köy okulları olmak üzere ihtiyaç sahibi okullara, tüm Türkiye çapında kitap kampanyası yürüttüğünü, "Okusun da Büyüsün" projesiyle 2013 yılından bugüne 61 ilde 203 okul ve kurumda toplam 60 bine yakın çocuğa kitap gönderildiğini belirtti. Güven Anadolu'nun Kadınları projesiyle de 18-55 yaş arasındaki kadınların gelişimlerini destekleyici imkanlar sağlayarak ekonomik ve sosyal konumlarını güçlendirmeyi ve ekonomik kalkınmada etkin rol almalarını sağlayacak fırsatlar yaratmayı amaçladıklarını vurguladı.

600 BİN ÜCRETSİZ SAĞLIK HİZMETİ

Selim Güven'in verdiği bilgiye göre 2005 yılından bu yana Sağlıkta Sosyal Sorumluluk Projesi ile 50 binin üstünde ihtiyaç sahibine, karşılıksız olarak 150 binden fazla (155.668) muayene, 11 bin 266 ameliyat olmak üzere toplamda 600 binden fazla (626.531) sağlık hizmeti sağlandı. Çalışmalar, başta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtları, engelli rehabilitasyon merkezleri, huzurevleri olmak üzere, kaymakamlık sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları, sivil toplum kuruluşları ve ilçe belediye başkanlıkları ile koordinasyon halinde sürdürüldü.