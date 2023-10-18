Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Genel Sağlık
        Anne ve Çocuk
        Kalp Sağlığı
        Beslenme
        Kanser
        Cinsel Sağlık
        Estetik Cerrahi
        Tüm Haberler
        Haberler Sağlık 40 yaş üzeri birçok kişide olabilir! Mutlaka kontrol ettirin

        40 yaş üzeri birçok kişide olabilir! Mutlaka kontrol ettirin

        Kalp hastalıkları ABD genelinde her yıl yüzbinlerce insanın hayatını almaya devam ediyor. Aslında Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin (CDC) raporuna göre, yalnızca 2020 yılında kalp hastalığından yaklaşık 700.000 ölüm meydana geldi. Sigara içenler, yüksek tansiyonu, kolesterolü, diyabeti veya obezitesi olanların yanı sıra aşırı alkol tüketimi yapan, çok az egzersiz yapan veya sağlıksız beslenen kişiler, kalp hastalığı açısından yüksek risk altında olma eğilimindedir.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.10.2023 - 15:55 Güncelleme: 18.10.2023 - 15:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Deaconess Sağlık Sistemi uzmanlarına göre, bazen kalp hastalığının erken göstergeleri gelişebiliyor ve bu da kişinin kalp krizi gibi bir olay açısından risk altında olabileceğine dair bir uyarı işareti görevi görüyor. Bu tür semptomlar arasında uyku güçlüğü, devam eden yorgunluk, gelip giden göğüs ağrısı dalgaları, nefes darlığı, baş dönmesi veya sıvı tutulumu sayılabilir.

        • 2

          Bununla birlikte, Annals of Internal Medicine'de yayınlanan yeni bir çalışma, semptomsuz bireylerin bile subklinik kalp hastalığına (özellikle radar altında uçma becerisine sahip, asemptomatik bir kalp hastalığı türü) sahip olabileceğini buldu.

        • 3

          SUBKLİNİK KALP HASTALIĞI SEMPTOMSUZ ORTAYA ÇIKAR

          Araştırmacılar, Danimarka'da en az 40 yaşında olan ve iskemik kalp hastalığı semptomu veya tanısı olmayan 9.533 kişiyi inceledi.

        • 4

          HealthDay'in raporuna göre hastaların yarısından biraz fazlasında subklinik kalp hastalığı belirtisi görülmezken, hastaların yüzde 36'sında obstrüktif olmayan kalp hastalığı ve yüzde 10'unda obstrüktif kalp hastalığı olduğu ortaya çıktı.

        • 5

          Çalışma ekibi obstrüktif kalp hastalığı olan hastaların yüzde 10'unun kalp krizi riskinin sekiz kat daha fazla olduğunu belirledi.

        • 6

          Uzmanlar, harekete geçmeden önce kalp hastalığının daha rahatsız edici semptomlarının ortaya çıkmasını beklemek yerine, çalışmanın hastanın kardiyovasküler riski için erken, derinlemesine tarama önlemlerinin önemini ve gerekliliğini vurguladığını söylüyor. Bu özellikle subklinik kalp hastalığı olan bir hastanın standart stres egzersiz testinde herhangi bir kalp hastalığı belirtisi göstermeyebileceği için doğrudur.

        • 7

          Kardiyolog Dr. Matthew Tomey, HealthDay'e şunları söyledi: "Bilgisayarlı tomografi, yüzeyin altını görmemize ve aterosklerozu (atardamarlarda plak birikmesi) subklinik aşamasında tanımlamamıza olanak tanıyan, günümüzde mevcut olan önemli bir araçtır." Tomey, hastaların daha kapsamlı bir tarama yapıp yapmamaları gerektiğine karar vermek için kalp hastalığı risklerini doktorlarıyla görüşmelerini öneriyor.

        Gençlerin dikkat ve muhakeme becerilerini artırıyor!
        Gençlerin dikkat ve muhakeme becerilerini artırıyor!
        Meghan Markle'ın tarifi işte buymuş
        Meghan Markle'ın tarifi işte buymuş
        Grip mikropları ne kadar uzun yaşıyor?
        Grip mikropları ne kadar uzun yaşıyor?
        Karaciğeri temizliyor, tüm zehri söküp atıyor!
        Karaciğeri temizliyor, tüm zehri söküp atıyor!
        Eklem ağrılarını gideriyor, romatizmaya iyi geliyor!
        Eklem ağrılarını gideriyor, romatizmaya iyi geliyor!
        İşte en iyi 25 yağ yakıcı yiyecek!
        İşte en iyi 25 yağ yakıcı yiyecek!
        Haberi Hazırlayan: Hacer Tonay
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Gazze için 3 günlük yas ilan edilecek
        Gazze için 3 günlük yas ilan edilecek
        Biden'dan Gazze'deki hastane saldırısına ilişkin açıklama
        Biden'dan Gazze'deki hastane saldırısına ilişkin açıklama
        Netanyahu Biden'ı sarılarak karşıladı
        Netanyahu Biden'ı sarılarak karşıladı
        Hastane saldırısından 20 saat önce...
        Hastane saldırısından 20 saat önce...
        İsrail SpaceX ile görüşüyor
        İsrail SpaceX ile görüşüyor
        Ünlülerden hastane saldırısına tepki
        Ünlülerden hastane saldırısına tepki
        İsrail Gazze'de hastane vurdu!
        İsrail Gazze'de hastane vurdu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm insanlık harekete geçmeli
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm insanlık harekete geçmeli
        Bahis soruşturmasında flaş itiraflar!
        Bahis soruşturmasında flaş itiraflar!
        2 kişi gözaltında! Ameliyat sonrası doktoru dövdüler!
        2 kişi gözaltında! Ameliyat sonrası doktoru dövdüler!
        Borsada yatırımcı sayısı 8 milyonu aştı
        Borsada yatırımcı sayısı 8 milyonu aştı
        Meteoroloji saat verdi! Yarına dikkat! AFAD'dan 13 kent için kritik uyarı!
        Meteoroloji saat verdi! Yarına dikkat! AFAD'dan 13 kent için kritik uyarı!
        EURO 2024 vizesi alan ülkeler!
        EURO 2024 vizesi alan ülkeler!
        Kezzap atan eski kocaya 200 metrelik tedbir!
        Kezzap atan eski kocaya 200 metrelik tedbir!
        Ayda 10'ar bin lira gönderdi
        Ayda 10'ar bin lira gönderdi
        Borsaya büyüğün de büyüğü geliyor
        Borsaya büyüğün de büyüğü geliyor
        Galatasaray karanlıktan elmas çıkardı
        Galatasaray karanlıktan elmas çıkardı
        Konutta fiyat balonu
        Konutta fiyat balonu
        Habertürk Anasayfa