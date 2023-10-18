40 yaş üzeri birçok kişide olabilir! Mutlaka kontrol ettirin
Kalp hastalıkları ABD genelinde her yıl yüzbinlerce insanın hayatını almaya devam ediyor. Aslında Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin (CDC) raporuna göre, yalnızca 2020 yılında kalp hastalığından yaklaşık 700.000 ölüm meydana geldi. Sigara içenler, yüksek tansiyonu, kolesterolü, diyabeti veya obezitesi olanların yanı sıra aşırı alkol tüketimi yapan, çok az egzersiz yapan veya sağlıksız beslenen kişiler, kalp hastalığı açısından yüksek risk altında olma eğilimindedir.
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Deaconess Sağlık Sistemi uzmanlarına göre, bazen kalp hastalığının erken göstergeleri gelişebiliyor ve bu da kişinin kalp krizi gibi bir olay açısından risk altında olabileceğine dair bir uyarı işareti görevi görüyor. Bu tür semptomlar arasında uyku güçlüğü, devam eden yorgunluk, gelip giden göğüs ağrısı dalgaları, nefes darlığı, baş dönmesi veya sıvı tutulumu sayılabilir.
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Bununla birlikte, Annals of Internal Medicine'de yayınlanan yeni bir çalışma, semptomsuz bireylerin bile subklinik kalp hastalığına (özellikle radar altında uçma becerisine sahip, asemptomatik bir kalp hastalığı türü) sahip olabileceğini buldu.
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SUBKLİNİK KALP HASTALIĞI SEMPTOMSUZ ORTAYA ÇIKAR
Araştırmacılar, Danimarka'da en az 40 yaşında olan ve iskemik kalp hastalığı semptomu veya tanısı olmayan 9.533 kişiyi inceledi.
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HealthDay'in raporuna göre hastaların yarısından biraz fazlasında subklinik kalp hastalığı belirtisi görülmezken, hastaların yüzde 36'sında obstrüktif olmayan kalp hastalığı ve yüzde 10'unda obstrüktif kalp hastalığı olduğu ortaya çıktı.
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Çalışma ekibi obstrüktif kalp hastalığı olan hastaların yüzde 10'unun kalp krizi riskinin sekiz kat daha fazla olduğunu belirledi.
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Uzmanlar, harekete geçmeden önce kalp hastalığının daha rahatsız edici semptomlarının ortaya çıkmasını beklemek yerine, çalışmanın hastanın kardiyovasküler riski için erken, derinlemesine tarama önlemlerinin önemini ve gerekliliğini vurguladığını söylüyor. Bu özellikle subklinik kalp hastalığı olan bir hastanın standart stres egzersiz testinde herhangi bir kalp hastalığı belirtisi göstermeyebileceği için doğrudur.
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Kardiyolog Dr. Matthew Tomey, HealthDay'e şunları söyledi: "Bilgisayarlı tomografi, yüzeyin altını görmemize ve aterosklerozu (atardamarlarda plak birikmesi) subklinik aşamasında tanımlamamıza olanak tanıyan, günümüzde mevcut olan önemli bir araçtır." Tomey, hastaların daha kapsamlı bir tarama yapıp yapmamaları gerektiğine karar vermek için kalp hastalığı risklerini doktorlarıyla görüşmelerini öneriyor.