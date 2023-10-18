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        Haberler Yemek Yapma Kraliyet ailesinden gibi hissedeceksiniz! Meghan Markle'ın tarifiyle kendinize düşes kahvaltısı ısmarlayın

        Kraliyet ailesinden gibi hissedeceksiniz! Meghan Markle'ın tarifiyle kendinize düşes kahvaltısı ısmarlayın

        Tüm dünyanın yakından takip ettiği ve attıkları her adımla merak konusu olan İngiliz kraliyet aile bireylerinin giyiminden yedikleri yiyeceklere kadar aşırı titizlikle dikkat edildiğini hepimiz biliyoruz. Meghan Markle'ın acai kase tarifi kraliyet ailesinin beslenmelerine dikkat ettiklerinin bir göstergesi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.10.2023 - 11:46 Güncelleme: 18.10.2023 - 11:46
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        • 1

          Muhtemelen bir acai kasesini duymuş, görmüş ve hatta satın almış olabilirsiniz. Parlak mor, ezilmiş acai meyvesi ile doldurulmuş, üstüne fındık, meyve ve diğer lezzetli malzemelerle doldurulmuş bir tabak olan bu tarif pek çoğumuz tarafından bilinmiyor.

        • 2

          Bu nefis yemeğin tek sorunu pahalı olmalarıdır. Deneysel bir DoorDash araştırması, bunların tek başına 17 dolara kadar çıkabileceğini ortaya çıkardı. Ancak evde uygun fiyatlı bir acai kasesinin nasıl yapılacağını öğrenmek istiyorsanız Meghan Markle'ın muhteşem bir tarifi var.

        • 3

          Markle'ın tarifi harika bir şablon çünkü birçok öğe birbiriyle değiştirilebilir. Örneğin, badem sütünü tercih ediyor, ancak yulaf sütünü, soya sütünü veya gerçek sütünü kolayca değiştirebilirsiniz. Kasesini meyveler ve dilimlenmiş muzlarla dolduruyor, ancak bunları elinizde olana göre ayarlayabilirsiniz.

        • 4

          Tercihlerini granola, çikolata parçaları veya kıyılmış fındık gibi çıtır eklemelerle değiştirin. Alternatif olarak, daha yumuşak bir his için en sevdiğiniz fındık ezmesini de ekleyebilirsiniz.

        • 5

          Bir not: Markle'ın yemeği bir paket acai gerektiriyor. Yerel süpermarketinizde dondurulmuş mor iyiliği bulmakta sorun yaşıyorsanız, kolayca değiştirebileceğiniz toz acai'yi satn alabilirsiniz. Ayrıca, özellikle Manuka balı kullanıyor, ancak kilerinizde ne varsa kullanabilirsiniz. Ayrıca elinizde arı poleni yoksa kimsenin bunu fark edeceğini sanmıyoruz. Açıkçası hepimizin bir aktrisin mutfağına erişimi yok ancak bu yemek, kariyer yolunuz ne olursa olsun muhteşem olacak.

        • 6

          MEGHAN MARKLE'IN ACAİ KASESİ TARİFİ

          Malzemeler:

          1 dondurulmuş acai paketi

          1/3 su bardağı badem sütü

          1/2 muz

          Bir avuç dondurulmuş ve taze meyveler

          Hindistan cevizi gevreği

          Manuka balı

          Arı poleni

        • 7

          Nasıl yapılır?

          Acai paketini badem sütü, muz ve dondurulmuş meyvelerle karıştırarak koyu bir karışım elde edin.

          Üzerine hindistan cevizi gevreği, taze meyveler, dilimlenmiş muz, biraz manuka balı ve arı poleni ekleyip servis yapın.

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        Haberi Hazırlayan: Hacer Tonay
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