Kraliyet ailesinden gibi hissedeceksiniz! Meghan Markle'ın tarifiyle kendinize düşes kahvaltısı ısmarlayın

Bir not: Markle'ın yemeği bir paket acai gerektiriyor. Yerel süpermarketinizde dondurulmuş mor iyiliği bulmakta sorun yaşıyorsanız, kolayca değiştirebileceğiniz toz acai'yi satn alabilirsiniz. Ayrıca, özellikle Manuka balı kullanıyor, ancak kilerinizde ne varsa kullanabilirsiniz. Ayrıca elinizde arı poleni yoksa kimsenin bunu fark edeceğini sanmıyoruz. Açıkçası hepimizin bir aktrisin mutfağına erişimi yok ancak bu yemek, kariyer yolunuz ne olursa olsun muhteşem olacak.