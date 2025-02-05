Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Samsun haberleri: Anne ile kızının kahreden ölümü | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        TIR'a arkadan çarptı! Yürekler yandı! Anne ile kızının kahreden ölümü!

        Samsun'un Havza ilçesinde, TIR'a arkadan çarpan kamyonette bulunan 27 yaşındaki Havva ve 4 yaşındaki kızı Asel Mina Genç hayatını kaybetti. Aynı kazada aracı kullanan Zihni Genç ile 2 yaşındaki oğlu kurtuldu. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2025 - 10:28 Güncelleme: 05.02.2025 - 11:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Anne ile kızının kahreden ölümü!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Samsun'da, sabah saatlerinde Zihni Genç (28) yönetimindeki kapalı kasa kamyonet, Samsun-Ankara kara yolu Yenice mevkiinde aynı yönde seyreden Hüseyin Ok idaresindeki TIR'a arkadan çarptı.

        ANNE, BABA VE 2 ÇOCUK ARAÇTA SIKIŞTI

        AA'daki habere göre sürücü Genç ile yanındaki oğlu Eymen İsmail (2), eşi Havva (27) ve kızı Asel Mina Genç (4) araçta sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

        Yaralılar, sıkıştıkları yerden Samsun Büyükşehir Belediyesi Havza İtfaiye Gurup Amirliği ekiplerince çıkartılıp sağlık ekipleri tarafından Havza Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        ANNE VE KIZI HAYATINI KAYBETTİ

        Durum ağır olan Havva (27) ve Asel Mina Genç (4) yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

        BABA İLE OĞLUNUN DURUMU İYİ

        Sürücü Genç'in genel sağlık durumunun iyi olduğu, tedavisi tamamlanan 2 yaşındaki Eymen İsmail'in Havza Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürlüğüne bağlı ekiplere teslim edildiği öğrenildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Samsun
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Eniştesi 'Seni sevmiyorum" dedi... Kurşunu yedi!
        Eniştesi 'Seni sevmiyorum" dedi... Kurşunu yedi!
        Hamburger köftesinde kalp pidede kanatlı eti
        Hamburger köftesinde kalp pidede kanatlı eti
        Sandalyede ölü bulunmuştu! Genç kız cinayetin nedenini açıkladı!
        Sandalyede ölü bulunmuştu! Genç kız cinayetin nedenini açıkladı!
        İki günde iki transfer!
        İki günde iki transfer!
        Bolu yangınında 2 gözaltı
        Bolu yangınında 2 gözaltı
        200 milyarlık fonu robotlar yönetiyor
        200 milyarlık fonu robotlar yönetiyor
        Aldatılınca işkenceli tuzak kurdu!
        Aldatılınca işkenceli tuzak kurdu!
        Evde sarı serum yine öldürdü
        Evde sarı serum yine öldürdü
        Prof. Dr. Naci Görür'den 2 kente tsunami uyarısı!
        Prof. Dr. Naci Görür'den 2 kente tsunami uyarısı!
        İşte Mourinho'nun kupa 11'i!
        İşte Mourinho'nun kupa 11'i!
        Anne ile kızının kahreden ölümü!
        Anne ile kızının kahreden ölümü!
        Enda Enerji halka açılıyor
        Enda Enerji halka açılıyor
        İşte 'kilo verememe'nin görünmez sebebi!
        İşte 'kilo verememe'nin görünmez sebebi!
        Mısır'a iade ettik
        Mısır'a iade ettik
        Yoğun kar, tipi, fırtına ve yağmur uyarıları
        Yoğun kar, tipi, fırtına ve yağmur uyarıları
        Washington'da Elon Musk protestosu
        Washington'da Elon Musk protestosu
        İstanbul'da dehşet! Beyzbol sopalı şoför cinayeti!
        İstanbul'da dehşet! Beyzbol sopalı şoför cinayeti!
        SGK prim borcundan kimler sorumludur?
        SGK prim borcundan kimler sorumludur?
        Trump'ın planı: Eğitim Bakanlığı'nı lağvedecek
        Trump'ın planı: Eğitim Bakanlığı'nı lağvedecek
        Trump'ın Gazze planı
        Trump'ın Gazze planı
        Habertürk Anasayfa