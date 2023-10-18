Düzenli tüketmek gençlerin dikkat ve muhakeme becerilerini artırıyor!
Araştırmalar, bazı tohumların fiziksel, bilişsel ve zihinsel sağlığımıza fayda sağlama potansiyeline sahip olabileceğini göstermiştir.
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Nutrients tıp dergisinde 2020 yılında yayınlanan bir bilimsel inceleme, ceviz tüketiminin kişinin felç, depresyon, tip 2 diyabet, kalp hastalığı, Alzheimer hastalığı ve daha fazlasına yakalanma olasılığını nasıl azaltabileceğini vurgulamaktadır.
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The Lancet'te yayınlanan yeni bir çalışma, cevizin ergenlere özel bazı benzersiz faydalara sahip olabileceğini öne sürüyor.
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1 Nisan 2016 ile 30 Haziran 2017 tarihleri arasında araştırmacılar, İspanya'daki 12 lisede yaşları 11 ile 16 arasında değişen 770'den fazla genci değerlendirdi.
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Araştırmacılar 386 öğrenciye altı ay boyunca her gün 30 gram çiğ Kaliforniya cevizi çekirdeği yemeleri talimatını verdi. Aynı dönemde 385 öğrenciye uymaları gereken herhangi bir özel beslenme yönergesi verilmedi.
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Katılımcıların çalışma kurallarına uymasını denetleyecek aileler de dahil olmak üzere tüm bireyler, çalışma süresince sağlıklı bir diyet sürdürmeye teşvik edildi.
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OMEGA-3 ÇOKLU DOYMAMIŞ YAĞ ASİTLERİNİN BİLİŞSEL FAYDALARI
Araştırmanın bulguları, altı ay boyunca her gün ceviz tüketen gençlerin, ceviz tüketmeyen ergenlerle karşılaştırıldığında sürekli dikkatte artış, akıcı zeka ve dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB) semptomlarında azalma sergilediğini ortaya çıkardı.
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Yeme grubu Nöropsikolojik işlevlerde (çalışma belleği dahil) herhangi bir iyileşme gözlenmedi.
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Bu bulguların ışığında, çalışmanın kıdemli yazarı Dr. Jordi Julvez, WebMD'ye, gençlerin yaşamları boyunca haftada birkaç kez bir avuç ceviz yiyerek beyin sağlıklarını ve genel bilişsel işlevlerini iyileştirebileceğini söyledi.
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Araştırmada değinildiği gibi bilişsel gelişim ile ceviz arasındaki bağlantı, tohumun omega-3 alfa-linolenik asit (ALA) içeriğinde yatıyor olabilir.
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Omega-3 çoklu doymamış yağ asitlerinin beyni nasıl etkilediğine dair Cureus'ta yayınlanan 2022 bilimsel incelemesinde araştırmacılar, bu sağlıklı yağların (tüketiciler tarafından genellikle balık yağı şeklinde alınan ) hafızayı, öğrenmeyi, bilişsel sağlığı güçlendirdiğinin gösterildiğini özetlediler.
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Beyin kan akışını ve nörodejenerasyona karşı koruma sağlar.