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        Haberler Gündem Trafik KAHREDEN TESADÜF | Kardeşlerinin mevlidinden dönerken... - Son dakika haberler

        40 gün sonra aynı kader! Kardeşlerinin mevlidinden dönüyorlardı

        Diyarbakır'da TIR'a arkadan çarpan hafif ticari araçta Kadri ve Feyzi Gümüş kardeşler hayatını kaybetti. İki kardeşin, Batman'da devrilen hafriyat kamyonunun altında kalan hafif ticari araçta hayatını kaybeden Mehmet'in 40'ıncı gün mevlidinden döndüğü ortaya çıktı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.11.2023 - 20:23 Güncelleme: 30.11.2023 - 21:07
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          Diyarbakır'daki feci kazada hayatını kaybeden Kadri (36) ve Feyzi Gümüş (32) kardeşlerin, kazada hayatını kaybeden kardeşleri Mehmet'in (29) 40'ıncı gün mevlidinden döndüğü ortaya çıktı.

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          Kaza, dün akşam saatlerinde Bismil ilçesi Kırsal Of Mahallesi, Kara Köprü mevkisinde meydana geldi.

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          Kadri Gümüş idaresindeki hafif ticari araç, sürücüsünün ismi öğrenilmeyen seyir halindeki saman yüklü TIR´a arkadan çarptı.

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          Kazada Kadri (solda) ve Feyzi Gümüş kardeşler, olay yerinde hayatını kaybetti.

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          Gümüş kardeşlerin cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Ergani ilçesindeki aile kabristanında toprağa verildi.

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          Kadri ve Feyzi Gümüş'ün, 22 Ekim'de Batman'da kardeşleri Mehmet'in kullandığı hafif ticari aracın sağa dönüşü sırasında üzerine devrilen kum yüklü hafriyat kamyonunun altında kalarak hayatını kaybettiği, kardeşlerinin 40'ıncı gün mevlidinden döndükleri sırada kaza geçirdiği öğrenildi.

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