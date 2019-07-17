17 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
4 yıllık en iyi bölümler hangileri sorusu YKS sonuçlarını öğrenen öğrenci ve veliler tarafından sıkça sorgulanıyor. İyi bir üniversitede eğitim almak isteyen öğrenciler YKS puanlarına göre 4 yıllık üniversite için tercih yapacak. ÖSYM 2019 Yükseköğretim programları ve kontenjanları kılavuzunu yayınladı. Kılavuzda vakıf üniversitelerin ücret tablosu da yer alıyor.
4 YILLIK EN İYİ BÖLÜMLER HANGİLERİ 2019
Bilgisayar Bilimleri
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
İlköğretim Matematik Öğretmenliği
Acil Yardım ve Afet Yönetimi
Beslenme ve Diyetetik
Biyokimya
Diş Hekimliği
Ebelik
Eczacılık
Ergoterapi
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Hemşirelik
Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri
Kimya Öğretmenliği
Odyoloji
Ortez-Protez
Adli Bilişim Mühendisliği
Bilgisayar Mühendisliği
Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği
Bilgisayar-Enformatik
Bilişim Sistemleri Mühendisliği
Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri
Biyomedikal Mühendisliği
Biyomühendislik
Dijital Oyun Tasarımı
Elektrik Mühendisliği
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Elektronik Mühendisliği
Tıp
Veteriner
Biyoloji Öğretmenliği
Fen Bilgisi Öğretmenliği
Fizik Öğretmenliği
Mimarlık
Otomotiv Mühendisliği
Pilot Eğitimi
Pilotaj
Şehir ve Bölge Planlama
Uçak Elektrik-Elektronik
Uçak Gövde-Motor
Uçak Gövde-Motor Bakım
Uçak Mühendisliği
Uçak ve Uzay Mühendisliği
Yazılım Mühendisliği
Matematik Öğretmenliği
Endüstri Mühendisliği
Gıda Mühendisliği
Havacılık Elektrik ve Elektroniği
Havacılık ve Uzay Mühendisliği
İç mimarlık
Hukuk
Endüstri Mühendisliği (Industrial Engineering)
Makine Mühendisliği (Mechanical Engineering)
İnşaat Mühendisliği (Civil Engineering)
Mekatronik Mühendisliği (Mechatronic Engineering)
Elektrik Mühendisliği (Electrical Engineering)
Bilgisayar Mühendisliği (Computer Engineering)
Bilişim Sistemleri Mühendisliği (Information Systems Engineering)
Bilgi Teknolojileri (Information Technology-IT)
Psikoloji (Psychology)
Ekonomi (Economics)
Uluslararası Yönetim (International Management)
Etkinlik Yönetimi (Event Management)
Uluslararası İlişkiler (International Relations)
Uluslararası Ticaret (International Trade)
İşletme ya da Uluslararası İşletme (Business or International Business)
Radyo, Televizyon, Sinema (Radio, Television and Sinema)
Medya ve İletişim (Communication and Media)
ÖSYM 2019 YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJAN KILAVUZU
ÖSYM YKS 2019 Yükseköğretim programları ve kontejyanları kılavuzunu yayınladı. Önbilgilendirmede vakıf üniversitelerin ücretleri de belirtildi. Aşağıda bulunan linke tıklayarak üniversitelerin programlarını kontrol edebilirsiniz.,
2019 YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJAN KILAVUZU
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