Elektronik ticaret EBay, sahibi olduğu bilet satış platformu StubHub şirketini İsviçreli uluslararası bilet satıcısı Viagogo'ya 4.05 milyar dolar nakit karşılığında satma kararı aldığını duyurdu. Açıklamaya göre satışın, düzenleyici onaylarının ardından 2020'nin ilk çeyreğinin sonunda gerçekleştirilmesi planlandığı açıklandı.

Viagogo CEO'su Eric Baker, işletme fakültesindeyken StubHub'ın kurucu ortaklarından biriydi. Şirketten, ortağıyla olan farklı görüşler nedeniyle eBay'e 2007 yılında 310 milyon karşılığında satılmadan önce ayrıldığını CNBC'ye katıldığı bir programda açıklayan Baker, StubHub'dan ayrıldıktan sonra hissedar olarak kalmaya devam ettiğini ancak satışla ilgisi olmadığını söyledi.

Satın almayla ilgili konuşan Baker, "Bana kalsa geri almazdım çünkü şirket asla satılmazdı fakat sonunda her şey olacağına vardı." dedi.

StubHub satın alması sonrası Viagogo, 70'in üzerinde ülkede bilet operasyonu yapabilecek. Yapılan açıklamada, satın alma sayesinde izleyicilere daha geniş etkinlik ağı sunulacağı belirtilirken "Satıcılar, takımlar ve sanatçılar daha geniş global kitlelere etkin olarak ulaşma fırsatı yakalayacak" dendi.

Şirketlerin entegrasyonu için optimum yolun bulunması adına, Viagogo ve Stubhub'ın bir süre bağımsız olarak işleyeceği de belirtilirken, şirketlerin üst düzey yönetimlerine dair herhangi bir değişiklik planlanmadığı da açıklandı.

Eric Baker, 4.05 milyar dolarlık ödemenin takvimiyle ilgili bir izahta bulunmadı ancak CNBC, Viagogo'nun finansmanı J.P. Morgan üzerinden sağlayacağını iddia etti.