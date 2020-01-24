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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un futbol kulüplerinin yeniden yapılandırılması ile ilgili açıklamaları futbol kulüplerinin borçlarını ve finansal olarak sürdürülebilirliğini yeniden gündeme getirdi. Bu tartışmada en önemli unsur kuşkusuz kulüplerin gelir ve gider ve borç rakamları. Rakamlar ise henüz yeni açıklandı. 1 Haziran-30 Kasım 2019 tarihlerini kapsayan döneme ilişkin bilançolara göre halka açık 4 büyük kulübün toplam borçları 8.2 milyar liraya çıktı. Bu borcun 4.8 milyar lirası ise bankalarda bulunuyor. Tabii ki bu borçlar 4 kulübün geçen yıllarda 4.1 milyar lirayı bulan zararlarının toplamları nedeniyle oluştu.
6 AYDA 475 MİLYON FAİZ ÖDENDİ
Kulüplerin bilançoları borçların nasıl çığ gibi büyüdüğünü göstermesinin yanı sıra bu borçlar için ödenen faizin de nasıl yükseldiğini ortaya koydu. 4 dev futbol kulübü sadece yaptıkları işten yani futbol ve mağazacılık faaliyetlerinden 6 ayda 209 milyon lira faaliyet karı elde etti. Buna karşın tam 475 milyon lira faiz ve kur farkı gideri oldu. Yani futbol kulüplerinin faaliyet gelirinin iki katı finansman gideri oluştu. Bu anlamda kulüpler zaten bankalara teslim olmuş durumda.
ANA PARA AZALMADAN DÜZE ÇIKALAMAZ
Toplam 8.2 milyar lira borcu olan kulüplerin banka ve faktoring şirketlerine borcu yeni finansal borcu 4.8 milyar lira. Bu borcun 1.5 milyar lirası Beşiktaş'ın. Fenerbahçe'nin de 1.4 milyar lira finansal borcu bulunuyor. En yüksek banka borcu olan kulüp Beşiktaş. Galatasaray'ın 1 milyar Trabzon'un ise 935 milyon lira banka borcu bulunuyor. Geçen yıl Türkiye'nin de ekonomisi bozulmuş olduğu için faizler zaten yüksekti. Ancak kulüplere öyle faizler uygulandı ki dudak uçuklatacak cinsten. Türk Lirası için yüzde 50, döviz ve Euro için yüzde 10'a kadar çıkan faiz oranları kulüplerin borçlarını katladı. Gidişat kulüplerin anapara borçlarını azaltmadan finansal anlamda düze çıkamayacağını gösteriyor. Futbol Federasyonu'nun finansal yeniden yapılandırma girişimlerine de bu tablo neden olmuştu.
BU KEZ KURDAN GELİR YAZDILAR
Bu borçlar karşısında Beşiktaş'ın 154 milyon liralık faiz ödemesi dikkat çekti. Fenerbahçe'nin 114 ve Galatasaray'ın 127 milyon liralık faiz gideri oldu. Buna karşın bilanço dönemini kapsayan Haziran-Kasım 2019 döneminde döviz gerilediği için 293 milyon lira kur farkı geliri elde ettiler. Ancak bu tutarın büyük bölümü kur farkından fiktif ve muhtemelen sadece 1 kerelik.
|Kulüplerin toplam faaliyet gelirlerinin iki katı faiz ödemesi var
|(Milyon TL)
|Galatasaray
|Fenerbahçe
|Beşiktaş
|Trabzonspor
|Toplam
|Varlıklar
|1.663
|2.170
|1.404
|741
|5.978
|Toplam borç
|1.860
|2.790
|2.370
|1.192
|8.213
|Finansal borç
|1.067
|1.341
|1.498
|935
|4.840
|Geçmiş yıl zararları
|1.274
|989
|1.058
|816
|4.137
|6 aylık kar
|76
|27
|-152
|70
|21
|Faaliyet karı (6 ay)
|101
|45
|-68
|131
|209
|Finansman giderleri
|127
|114
|154
|80
|475
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