Habertürk muhabiri Serdar Kulaksız’ın haberine göre, hayatını kaybeden kardeşlerden Oya Yetişkin'in arkadaşı Serpil Alkan, cenazeleri kaldırmak için avukatıyla birlikte savcılığa başvurdu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile görüşen Serpil Alkan ve avukatı cenazelerin kendisine verilmesine onay verdiğini söyledi.





AVUKATIYLA AÇIKLAMA YAPTI

Adliye önünde açıklama yapan Alkan'ın avukatı Aydın Egemen, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı ve Adli Tıp Kurumu Başkanlığı İle görüştü. Bizden de Adli Tıp Kurumu’na gitmemiz istendi. Cenazeleri alacağız.

AYAZAĞA’DA DEFNEDİLECEKLER

Buradaki işlemlerin yetişmesi durumunda cenazeleri Fındıkzade Albayrak Camii’nden ikindi namazının ardından kaldıracağız. Ayazağa Mezarlığında yerleri hazırlandı. Oraya defnedeceğiz" dedi. Egemen ayrıca ölen kardeşlerin Mersin'de yaşayan ailesinin de bu konuda kendilerine onay verdiğini belirterek teşekkür etti.