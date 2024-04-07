Süper Kupa tatil edildi! Galatasaray öne geçti, Fenerbahçe sahadan çekildi
Galatasaray - Fenerbahçe maçı tatil edildi! Galatasaray, Şanlıurfa'daki Süper Kupa maçına ideal kadrosuyla çıkarken Fenerbahçe ise daha önce açıkladığı gibi U19 Takımıyla çıktı. Mücadelenin ilk düdüğünün ardından Galatasaray ilk atağında Icardi'yle 1-0 öne geçerken bu golün ardından santra yapılmadı ve Fenerbahçe sahadan çekildi. Hakem Volkan Bayarslan, birkaç dakika Fenerbahçe'yi bekledikten sonra maçı tatil etti; Galatasaraylı futbolcular tribünlerle sevinç yaşadı! Sarı-kırmızılılar bir sürenin ardından sahada kaldı ve iki ayrı takım olarak antrenman maçı yapmaya başladı
Galatasaray ile Fenerbahçe, 2023 Turkcell Süper Kupa maçında karşı karşıya gelmek için 11 Nisan Stadyumu'na çıktılar. Sarı-kırmızılı ekip, 1’inci dakikada Mauro Icardi’nin golüyle 1-0 öne geçti. Golün santrası dahi yapılmadan sarı-lacivertli oyuncular soyunma odasına yönelerek sahadan çekildi.
FENERBAHÇE GOLDEN SONRA SOYUNMA ODASINA YÖNELDİ
U19 takımı oyuncuları saha kenarından antrenör Murat Zeki Göle'den gelen talimat ile golü yedikten sonra santra yapmayıp oyunu yeniden başlatmazken soyunma odasına yöneldiler.
MAÇ 4. DAKİKADA TATİL EDİLDİ
Maçın hakemi Volkan Bayarslan ve yardımcıları bir müddet bekleyip Fenerbahçe'nin geri gelmeyeceğine emin olduktan sonra maçı 4. dakika tatil etti.
Bu kararın ardından Galatasaraylı oyuncular kutlamalara başlayıp taraftarları ile sevinç yaşadı. Karşılaşma ile ilgili kararı Türkiye Futbol Federasyonu ve kurulları verecek.
GALATASARAY'DAN OLAY GÖNDERME
Galatasaray, maçın tatil edilmesinin ardından sosyal medya hesabından olay bir paylaşımda bulundu.
GOL 50. SANİYEDE GELDİ
1’inci dakikada Galatasaray öne geçti. Abdülkerim’in kendi yarı sahasından yolladığı uzun topta Barış Alper’in kafayla indirdiği topa hareketlenen Icardi’nin ceza sahası içi sağ çaprazından vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu.
Golün santrası dahi yapılmadan Fenerbahçeli futbolcular soyunma odasına doğru yönelerek sahadan çekildi.
FENERBAHÇE’NİN YEDEK KULÜBESİNDE 4 FUTBOLCU YER ALDI
Fenerbahçe, Murat Zeki Göle yönetiminde Galatasaray ile oynadığı karşılaşmaya U19 takımı ile çıktı. Tamamen altyapı oyuncularının yer aldığı bir kafile ile Şanlıurfa’ya gelen sarı-lacivertlilerde yedek kulübesinde sadece 4 isim yer aldı.
GALATASARAY, ‘ATATÜRK’ÜN RESMİNİN YER ALDIĞI TİŞÖRTLERLE ISINDI
Galatasaray, Süper Kupa mücadelesi için maç öncesi ısınmaya Atatürk’ün fotoğrafının yer aldığı tişörtlerle ısınmaya çıktı.
ALİ KOÇ’A FENERBAHÇE TARAFTARLARINDAN DESTEK
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Süper Kupa maçını tribünden takip etti. Galatasaraylı taraftarların Ali Koç’a tezahüratlara tepki göstermesinin ardından sarı-lacivertli taraftarlar Ali Koç’a destek tezahüratları yaparak yanlarına çağırdı. Bu talebi geri çevirmeyen Koç, taraftarların yanına giderek bir süre onlarla muhabbet etti.
OYUNCULAR SEREMONİ SONRASI TOKALAŞMADI
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan Süper Kupa karşılaşmasında maç önü gerçekleştirilen seremonide İstiklal Marşı’nın ardından oyuncuların birbirleri ile tokalaşmaması dikkat çekti. İki takım oyuncuları da İstiklal Marşı’nın ardından kendileri için ayrılan yarı alanlara doğru yöneldi ve takım fotoğrafı çektirdi.