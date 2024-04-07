Galatasaray, Fenerbahçe U19 karşısında ilk dakikada gol attı, sevindi
Galatasaray ile Fenerbahçe, TFF Süper Kupa'da karşı karşıya gelirken sarı-kırmızılılar müsabakaya ideal 11'iyle; Fenerbahçe ise U19 Takımıyla çıktı. İlk düdüğün ardından 50 saniye sonra Galatasaray, Mauro Icardi ile 1-0 öne geçti. Fenerbahçe bu golün ardından saha kenarına geldi ve soyunma odasına gitti. Galatasaray hem gol hem de müsabakanın tatil edilmesinin ardından sevinç yaşadı
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Galatasaray ile Fenerbahçe, 2023 Turkcell Süper Kupa maçında karşı karşıya gelmek için 11 Nisan Stadyumu'na çıktılar. Sarı-kırmızılı ekip, 1’inci dakikada Mauro Icardi’nin golüyle 1-0 öne geçti. Golün santrası dahi yapılmadan sarı-lacivertli oyuncular soyunma odasına yönelerek sahadan çekildi.
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U19 takımı oyuncuları saha kenarından antrenör Murat Zeki Göle'den gelen talimat ile golü yedikten sonra santra yapmayıp oyunu yeniden başlatmazken soyunma odasına yöneldiler.
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Maçın hakemi Volkan Bayarslan ve yardımcıları bir müddet bekleyip Fenerbahçe'nin geri gelmeyeceğine emin olduktan sonra maçı 4. dakika tatil etti. Bu kararın ardından Galatasaraylı oyuncular kutlamalara başlayıp taraftarları ile sevinç yaşadı. Karşılaşma ile ilgili kararı Türkiye Futbol Federasyonu ve kurulları verecek.
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GOL SONRASI SEVİNÇ
Galatasaray henüz 50. saniyede 1-0 öne geçti. Abdülkerim’in kendi yarı sahasından yolladığı uzun topta Barış Alper’in kafayla indirdiği topa hareketlenen Icardi’nin ceza sahası içi sağ çaprazından vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu.
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Golün santrası dahi yapılmadan Fenerbahçeli futbolcular soyunma odasına doğru yönelerek sahadan çekildi. Sarı-kırmızılı futbolcular ise golün ardından sevinç yaşadı.
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GALATASARAY'DAN OLAY GÖNDERME
Galatasaray, maçın tatil edilmesinin ardından sosyal medya hesabından olay bir paylaşımda bulundu.
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