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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Dursun Özbek: Bu bir akıl tutulması - Galatasaray Haberleri

        Dursun Özbek: Bu bir akıl tutulması

        Galatasaray ile Fenerbahçe, 2023 Turkcell Super Kupa finalinde karşı karşıya geldi, U19 takımıyla sahaya çıkan Fenerbahçe sahadan çekildi. Karşılaşma sonrasında Galatasaray Başkanı Dursun Özbek açıklamalarda bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.04.2024 - 23:08 Güncelleme: 07.04.2024 - 23:08
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        Dursun Özbek: Bu bir akıl tutulması
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        Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe’nin Süper Kupa maçında sahadan çekilmesini değerlendirdi.

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        İşte Dursun Özbek'in açıklamaları:

        "BÖYLE BİR DURUM BEKLEMİYORDUK"

        "2023 Süper Kupası finali oynadık. İki takım sahaya çıktı. Fakat, üzülerek söylüyorum böyle bir pozisyonu, durumu beklemiyorduk. Güzel Urfa'ya geldik, Urfa'nın güzel insanlarına bu önemli Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin keyfini yaşamaktansa acayip, saçmasapan, aklımıza gelmeyecek bir durumla karşılaştık."

        "BU BİR AKIL TUTULMASI"

        "Bir sürü şeyler söylediler, U19'la çıkacağız, 9 kişi çıkacağız falan. Bu bir akıl tutulması. Bu bir maç, bir final. Çok önemli 100. yıl kupası. Daha önemlisi Urfa gibi bir şehre bu maçı seyrettirmenin keyfi varken hiç ummadığımız bir şeyle karşılaştık."

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        "DÜNYAYA MAHÇUP OLDUK"

        Dursun Özbek: "Hem maçın ambiyansını bozuyorsunuz hem şenlik havasında geçmesi beklenen bir derbiyi 1 dakikada biten şekle getiriyorsunuz. Çok üzüldüm. Dünyaya mahçup olduk. Beklenmedik olaylar bizi üzüyor." Galatasaray ve Fenerbahçe'nin misyonu futbolu insanlara sevdirmek. U19 takımını çıkarıyorsunuz. Onlara yazık değil mi? Onlar bizim gençlerimiz, geleceğimiz. Bu çocukları niye kendi amaçlarınıza alet ediyorsunuz!"

        "BUNUN KİME NE FAYDASI OLDU?"

        Dursun Özbek: "Gerçekten kötü bir hafta sonu. Tarihe kötü geçecek bir Süper Kupa finali. Cumhuriyet'in 100. yılına yakışmayan bir Süper Kupa finali oldu. Aklıselimi davet ediyorum. Bunun kime ne faydası oldu, kim bu işten sevindi, üzüldü. Belli değil... Önümüzdeki günler daha da gerginleşecek."

        "BÖYLE BİR FİNAL OLMAMASI GEREKİRDİ"

        Dursun Özbek: "Bu gerginliğin gitmesi gerektiği taraftarıyım. Gidermemiz lazım. Herkese her seviyede biraz daha Türk futboluna yakışacak hareketler içinde olunmasını diliyorum. Üzgün bir akşam. Ne onlara ne bize bu final yakışmadı. Böyle bir final olmaması gerekirdi. İnsanların bir sefer daha düşünmesini, akşam eve gidince 'Ulan biz ne yaptık' diye iç muhasebe yapmasında fayda var. Hiç güzel olmadı."

        "Ali Koç ile görüştünüz mü?"

        Dursun Özbek: "Ben protokole geldim. Onların da gelmesi lazım. Sayın Bakan, Sayın TFF Başkanı oradaydı. Kimse gelmedi. Bir anlam veremiyorum. Bunun bir anlamı yok. Niye böyle yapıyorlar, neyi protesto ediyorlar. Ben anlamıyorum."

        "FIRSAT VARDI, KULLANAMADIK"

        "Ben beklemiyordum bu durumu. O kadar çok senaryo söylendi ki bugünkü senaryo kimsenin aklından geçmiyordu. 9 kişi çıkacağız dediler, maçın 60 dakikası falan, kupa töreni yaptırmayacağız... Bırak onları, bırak onları. Takımını getir sahaya. Urfalı kardeşlerimize bu maçı seyrettir. 3 gündür buradayım. Böyle bir sevgi seli, ilgi görmedim. Sayın Valime, Sayın Emniyet Müdürüme teşekkürler, bizi çok güzel ağırladılar. Onlara da büyük teşekkür gönderiyorum. Güvenliğimizi tam olarak sağladılar. Zaten sevgi seli. Ne olurdu onlar da gelseydi. Türkiye'nin en çok ihtiyacı olan husus, böyle birliktelik beraberlik sergilemek. Bu fırsat vardı, kullanamadık."

        "HAYIRLI OLSUN, SEÇİM YAPILACAK"

        "Tarihi TFF açıkladı. Bence Kulüpler Birliği Vakfı'nda yapılan görüşmelerde TFF'nin seçime gitmesini istiyordu tüm kulüpler aşağı yukarı. Federasyon gerekeni yaptı. 18 Temmuz. Hayırlı olsun. Yeni yönetimin seçilmesi için hazırlığa ihtiyaç var. Bugünden yarına seçim yapalım olmaz, hazırlık olması lazım. Türk futbolunu yönetecek insanı iyi seçmek lazım. Aradaki zaman makuldur. Hayırlı olsun. Seçim yapılacak."

        "TFF KARARINA SAYGI DUYMAK LAZIM"

        "Herkes şunu anlasın. Akıl tutulmasının içinde bunlar da var. Erken seçim kararını kim alabilir, TFF. TFF bu kararı almış ve açıklamış. Haziranda yapılsa deniyor. 18-20 gün. 20 gün mü çok önemli TFF için. TFF kararına saygı duymak lazım. Epeyi bir zamanları varken bu erken seçimi, Kulüpler Birliği'nden gelen söylemle gündemlerine aldılar. Kulaklarını kapamadılar. Erken seçim kararını aldılar. Nedir yani, 20 gün. Altında başka maksat var. Niye 20-25 gün öne çekilsin. Milli Takım maçı var, Avrupa Şampiyonası'nda oynayacak. Orada da başarıyı kovalamak için TFF'nin kararına herkesin saygı duyması lazım."

        "İYİ NİYETE DAVET EDİYORUM"

        "Ben hep bundan yanayım. Kendimizi kontrol etmeliyiz. Bu tip hareketleri, söylemleri engelleyelim. Galatasaray Başkanı olarak tüm spor paydaşlarını aklıselim davranmaya çalışıyorum. Türk sporuna hizmet etmek istiyorsanız samimiyet ve iyi niyetli olmanız lazım. Kendilerini samimiyet ve iyi niyete davet ediyorum."

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