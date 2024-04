Ali Koç: Türk futbolunun artık bir 'reset' zamanı geldi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Süper Kupa maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

İşte Ali Koç'un açıklamaları:

"Açıklayacak çok şey var. Birkaç dakikanızı alacağım. Öncelikle bugün ne yaşanacaksa bugüne kadar ne yaşandıysa tüm Fenerbahçe taraftarlarına şunu söylemek istiyorum. İslam Çupi'nin sözlerini hatırlamanın tam da günüdür. Fenerbahçe, yüzde 50-50 şansı olan bir müsabakaya A takımını getirmemiş, kupa şansını zayıflatmış, bunu da inandığı ilkeler, değerler ve uğradığı haksızlıklara isyan etme noktasına geldiği için yapmıştır."

"Son döneme bakalım, bu sezona. Son deplasman maçından sonra FIFA Başkanı Infantino çıktı, futbolcuların güvenliğinden bahsetti, bunun olmazsa olmaz olduğunu söyledi. Kim sorumlu bunu sağlamakta? Her deplasman maçında olduğu gibi ev sahibi, TFF ve devlet, yani valilik, emniyet güçleri. Size soruyorum, Trabzon maçında güven ortamı sağlandı mı, emniyetli bir ortam oluşturuldu mu? Güvenli ortam sağlansaydı futbolcularımıza yapılan linç girişiminde futbolcularımız kendilerini korumak zorunda kalmazlardı. Sonra ne oldu? Tek bir geçmiş olsun mesajı paylaşılmadı. Ne devletten ne siyasetçilerden, herhangi bir siyasi partiden, futbolun paydaşlarından, buna TFF dahil olmak üzere. Bunu bir kere not ettik ama önemli olan kısım bu değil. Önemli olan kısım, bırakın geçmiş olsun mesajlarını, bazı rakiplerimiz Fenerbahçeli futbolcuların ceza alması için sıkı, alttan alttan, ince ince çalıştılar, bazıları açık açık. İnanabiliyor musunuz? Hapis cezası almalı diyenler bile oldu."

"TÜRK FUTBOLUNA RESET ZAMANI GELDİ"

"Türk futbolun artık bir 'reset' zamanı geldi. Bataklığı kurutup Türk futbolunun kendisini yeniden inşa etmesi gereken bir dönemdeyiz. Tekerleği yeniden icat etmeye gerek yok. Niyet, arzu, cesaret olsun Türkiye'de bunu yapacak liyakatli kadrolar mevcuttur. Bu doğrultuda kulübümüzün haklı isyanları, zorunluluktan yapmaya karar verdiğimiz eylemler süreci yapılması gereken temizliği inşallah başlatır. Olmazsa olmaz bir konuma gelmiştir. Zaman tarafsızlık, adil rekabet ve sportif ahlağın öne çıkması gereken zamandır."

"NORMAL BİR FEDERASYON 15 MART'A KADAR BEKLER"

"TFF isteseniz, planlasanız, kurgulasanız bu kadar çok olayı isteseniz hiç kimse aynı sezona sığdıramazdı. Sihirbaz olsanız olmazdı. Daha ne olması gerekiyor aynaya bakıp yüzleşmek için. Yalpalayan, yolda giderken anlık refleksle kararlar alan, aldığı pek çok karardan dönen, maç planlaması yapmaktan uzak, hatta bile bile mi Türkiye'nin büyük camialarını karşı karşıya getiriyorlar, bilemiyorum. Birçok uygulama, adım buna sebebiyet veriyor. Normal bir federasyon, 15 Mart'a kadar bekler, Türk takımlarının tur atlayıp atlamamasına göre tarih belirler. Onlar ne yaptılar, beklemediler. Bir SÜper Kupa için tüm ligleri tatil ettiler, onun için yayıncı kuruluşa çok sempatik gözüküyorlar."

"KÖTÜ NİYETLİSİNİZ"

" Bu maç planlama üzerinden konuşmak istiyorum. Bizim isyanımızı bir maç tarihine bağlayan arkadaşlara sesleniyorum. Kötü niyetlisiniz. Bilerek, isteyerek süreci ajite etmek istiyorsunuz. Maç planlamasına bakalım. Geçen yaz oynanmalıydı, Riyad'da oynanmalıydı vs. geçiyorum. Yunan federasyonu örnek gösteriyorlar, öyleymiş, böyleymiş, Fenerbahçe kabul etmedi. Kendi beceriksizliklerine kılık olarak Yunan federasyonu gösteriyorlar. Onlar yabancı hakem getiriyor, siz de getirin. Yunan federasyonunun kararlarını paylaşarak, onun için biz de böyle davrandık demeleri futbol fakiri değerlendirmelerdir. Rakibimizin oynayacağı maçın ağırlığı, seyahat edeceği mesafe vs vs. bugün oynanması gereken Süper Kupa finalinin Şanlıurfa'daki mesafesi vs. abesle iştigaldir. Herhangi bir lig maçı değildir. Uzamaya gitme ihtimali vardır. Tek maçlık bir kupadan bahsediyoruz.