Kardeşini yaraladı, serbest kaldı

Samsun'un Bafra ilçesinde tartıştığı kardeşini pompalı tüfekle yaralayan kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüpheli K.Ş'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından adliyeye sevk edilen K.Ş, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.

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Örencik Mahallesi'nde 6 Nisan'da, arazi meselesi nedeniyle Ö.Ş. ve ağabeyi K.Ş. (48) arasında tartışma çıkmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine K.Ş, Ö.Ş'yi pompalı tüfekle ateş ederek yaralamıştı. Ağır yaralanan Ö.Ş, sağlık ekibince kaldırıldığı Bafra'daki özel hastanede yapılan müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne sevk edilmişti. Ağabey K.Ş. ise jandarma tarafından gözaltına alınmıştı.

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