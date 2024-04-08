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        Haberler Gündem 3. Sayfa Otomobil şarampole devrildi: 1 aylık Efe öldü

        Su birikintisine girip, şarampole devrilen otomobildeki 1 aylık Yiğit Efe öldü; 4 yaralı

        Mardin'in Nusaybin ilçesinde, polis memuru Ferhat B.'nin kullandığı otomobil, su birikintisine girip, ardından şarampole devrildi. Kazada Ferhat B.'nin 1 aylık oğlu Yiğit Efe yaşamını yitirirken, kendisi dahil 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.04.2024 - 00:08 Güncelleme: 08.04.2024 - 00:08
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        Otomobil şarampole devrildi: 1 aylık Efe öldü
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        Mardin'deki kaza, akşam saatlerinde Mardin Nusaybin karayolu, Tilkitepe mevkisinde meydana geldi. Şırnak’ta görevli polis memuru Ferhat B. yönetimindeki otomobil, su birikintisine girip, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi.

        Kazada, sürücü Ferhat B., eşi Zeynep B. (27), çocukları Aslan Efe B. (2) ve 1 aylık Yiğit Ege B. ile Meliha B. (73) yaralanırken, ihbarla bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen ekiplerce yapılan kontrolde 1 aylık Yiğit'in yaşamını yitirdiği belirlenirken, yaralılar ise yapılan ilk müdahalenin ardından Nusaybin Devlet Hastanesi ile Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

        Talihsiz bebeğin cansız bedeni, savcılık ve jandarma ekiplerinin kaza yerindeki incelemesinin ardından Nusaybin Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü. Tedaviye alınan yaralılardan Ferhat B. ile Meliha B.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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