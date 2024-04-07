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        Haberler Dünya Eski ABD Başkanı Trump: Konuşma yasağını ihlal ettiğim için hapse girmekten onur duyarım

        Eski ABD Başkanı Trump: Konuşma yasağını ihlal ettiğim için hapse girmekten onur duyarım

        Eski ABD Başkanı Donald Trump, yetişkin filmlerinde oynayan bir kadına "sus payı" ödediği iddiasıyla açılan davayla ilgili konuştu. Dava hakkında konuşması yasaklanan Trump, yargıcı hedef aldı

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 07.04.2024 - 20:36 Güncelleme: 07.04.2024 - 20:37
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        Trump: Hapse girmekten onur duyarım
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        Eski ABD Başkanı Donald Trump, konuşma yasağını ihlal etmekten hapse girerse "onur duyacağını" söyledi.

        Trump, sosyal medya platformu Truth Social’da yaptığı paylaşımda, yetişkin filmlerinde oynayan bir kadına 2016 başkanlık seçimleri sırasında "sus payı" ödediği iddiasıyla açılan davaya bakan hakim Juan Merchan’ı hedef aldı. Trump, "Bariz GERÇEĞİ söylediğim için beni 'kodese' tıkmak istiyorsa, memnuniyetle modern Nelson Mandela olurum. Bundan onur duyarım" dedi.

        TRUMP BÜYÜK JÜRİ TARAFINDAN SUÇLANMIŞTI

        Eski ABD Başkanı, 18 Mart 2023'te Manhattan Bölge Savcılığı’nca, yetişkin filmlerinde oyunculuk yapan Stormy Daniels'e 2016 başkanlık seçimleri sırasında yasa dışı "sus payı" ödenmesiyle ilgili soruşturma kapsamında büyük jüri tarafından suçlanmıştı.

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        Trump, "sus payı" ve bununla ilgili kayıtlarda sahtekarlık yapmaktan 4 Nisan 2023'te New York'ta hakim karşısına çıkmıştı.

        Kendisine yöneltilen 34 ayrı suçlamayı reddeden Trump, hakkındaki iddiaları "siyasi cadı avı" olarak nitelemiş ve suçlamaları "seçimlere müdahale" olarak gördüğünü belirtmişti.

        Trump, "ABD tarihinde kendisine yöneltilen suçlamalar nedeniyle hakim karşısına çıkan ilk eski başkan" olarak kayıtlara geçmişti.

        Trump'ın avukatı Todd Blanche, 4 Ekim 2023'te mahkemeye sunduğu dilekçede "siyasi gerekçeli suçlamalardan oluşan karışık bir paket" şeklinde değerlendirdiği ceza davasının düşürülmesini talep etmişti.

        Eski Başkan'ın avukatları ayrıca savcılar tarafından mahkemeye "100 bin sayfadan fazla" evrak sunulduğu gerekçesiyle duruşmanın 90 gün ertelenmesini istemişti.

        Yargıç Merchan ise 15 Nisan'da Manhattan’da başlaması planlanan duruşmaların ertelenmeyeceğini belirtmişti.

        Merchan, Trump’a getirdiği davaya ilişkin konuşma yasağının kapsamını da 2 Nisan’da genişletmiş ve kızına yönelik paylaşımlar yapan Trump'ın yasağını yargıcın ailesini de kapsayacak şekilde genişlettiğini duyurmuştu.

        Trump, Truth Social'da, ABD Başkanı Joe Biden ve ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris gibi isimlerle çalışan siyasi danışmanlık firmasında yöneticilik yapan Merchan'ın kızı Loren Merchan'ın fotoğrafının yer aldığı bağlantı paylaşmıştı.

        *Haberin görseli

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        #ABD
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