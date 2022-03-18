DENGELER DEĞİŞECEK

Ek gösterge konusu her ne kadar öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerinin ek göstergesinin 3600’e yükseltilmesi ile gündeme geldi ise de dengeler değişeceği için yapılacak düzenlemeler sadece bu kesimle sınırlı kalmayacak. Bakanlıkların Ankara, İstanbul ve İzmir il müdürleri 3600 ek göstergeye, diğer il müdürleri 3000 ek göstergeye tabi bulunuyor. Öğretmen ve hemşirelerin ek göstergesi 3600’e çıkartıldığında üç büyük kent dışındaki il müdürlerini geçecekleri için tüm il müdürlerinin ek göstergesi de yükseltilecek. Benzer durum polis ve din görevlileri için de söz konusu. Halen birinci sınıf emniyet müdürleri ve il müftüleri 3600, diğer emniyet müdürleri ve il müftü yardımcıları ile ilçe müftüleri ise 3000 ek göstergeye tabi bulunuyor.

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