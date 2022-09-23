MEMUR-SEN'DEN 3600 EK GÖSTERGE AÇIKLAMASI!

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "3600 ek gösterge düzenlemesinde onarılması gereken, yasal bir düzenleme ile yeni bir torba kanunla atılması gereken adımlar var. Onlara ilişkin gayretimiz devam ediyor.

Önemli başlıklar geride kaldı, önümüzde çok kıymetli bir başlık var. Dün buna ilişkin ilk temas gerçekleşti. Biz ek gösterge düzenlemesini toplu sözleşmede karara dönüştürmüştük. 5 milyon 300 bin insanı kapsayan devasa bir düzenleme oldu. Bazı eksiklikleri var. Şefler ve teknikerler başta olmak üzere. Bu anlamda 3600 ek gösterge düzenlemesinde onarılması gereken, yasal bir düzenleme ile yeni bir torba kanunla atılması gereken adımlar var. Onlara ilişkin gayretimiz devam ediyor." diye konuştu.