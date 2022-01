Epic Games'in, yılbaşına kadar klasikleşen oyun dağıtma etkinliği devam ediyor. Bu etkinlik kapsamında Epic, 31 Aralık’a kadar 15 gün boyunca her gün 1 oyun dağıttı. Etkinlik sonunda oyuncular, Epic Store üzerinden 15 tane oyunu ücretsiz olarak kütüphanelerine ekleyebilecekler.

31 ARALIK EPİC GAMES ÜCRETSİZ OYUNU

Epic Games tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında ücretsiz olarak dağıtılan bugünkü oyunlar Rise of the Tomb Raider, Shadow of the Tomb Raider ve Tomb Raider GOTY oldu.

RISE OF THE TOMB RAIDER

Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration'a ana oyunun yanı sıra yepyeni içeriğin olduğu Season Pass de dâhil. Yeni "Blood Ties" hikâyesinde Croft Malikânesi'ni keşfet ve ardından "Lara's Nightmare"da burayı zombi istilasına karşı koru.

SHADOW OF THE TOMB RAIDER

Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition'da, kaderinde yazılı olan Tomb Raider'a dönüştürülen Lara'nın başlangıç hikâyesinin son bölümünü deneyimle.

TOMB RAIDER GOTY

Tek silahı saf içgüdüleri ve insanın dayanıklılığının sınırlarını zorlama kabiliyeti olan Lara, unutulmuş bir adadan kaçıp kurtulmak için savaşmak ve onun karanlık geçmişini ortaya çıkarmak zorunda.