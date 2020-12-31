Son dakika: 31 Aralık 2020 altın fiyatlarında son durum ne? 2020 yılının son günü altın fiyatları vatandaş ve yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Güncel piyasalarda gram altının fiyatı 455,93 liradan, çeyrek altın ise 744,19 liradan işlem görüyor. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı bugün ne kadar? İşte, 31 Aralık 2020 altın fiyatlarında son durum...