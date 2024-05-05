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        30 yıldır ayakkabı boyuyordu, bilek güreşinde Türkiye şampiyonu oldu

        İstanbul Maltepe'de yaklaşık 30 yıldır ayakkabı boyacılığı yapan Alaattin Şahin bilek güreşinde Türkiye şampiyonu oldu. 50 yaşındaki Şahin, Türkiye'yi Slovakya'da düzenlenen şampiyonada temsil edecek.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.05.2024 - 16:07 Güncelleme: 05.05.2024 - 16:07
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        30 yıldır ayakkabı boyuyordu, Türkiye şampiyonu oldu
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        Maltepe’de yaklaşık 30 yıldır ayakkabı boyacılığı yapan 50 yaşındaki Alaattin Şahin, bilek güreşinde Türkiye şampiyonu oldu.

        15 yıldır bilek güreşiyle ilgilenen Şahin, boya sandığıyla sokak sokak gezdiği Maltepe'nin her yerinde bilek güreşi yapıyor. Slovakya'da Grand Master turnuvasında Türkiye'yi temsil edecek olan Şahin, dünya şampiyonasına gitmek için yetkililerden yardım beklediğini ifade etti.

        BUGÜNE KADAR SADECE BİR KİŞİ BENİ YENDİ

        Maltepe'de 30 yıldır ayakkabı boyacılığı yapan Alaattin Şahin, "1996 yılında yaşadığım bir rahatsızlık nedeniyle fabrikadan ayrılarak ayakkabı boyacılığı yapmaya başladım. Sandık sırtımda gezdiğim zamanlar kahvehanelerde bilek güreşi de yapardım. Kimse beni yenemezdi. İçlerinden sadece bir kişi yenebildi. O da o dönem bu sporda dünya ikincisi olan Akbaba isimli bir sporcuydu. Sonraki yıllarda azmettim, onu da yendim." dedi.

        "TURNUVAYA KATILMAK İÇİN BORÇ ALDIM"

        Katıldığı organizasyonlarda birçok derece aldığını anlatan Şahin, "Yarın Türkiye'yi temsil etmek için Slovakya'da düzenlenen Grand Master turnuvasına katılacağım. Turnuvaya katılabilmek için yakın çevremden borç para almak zorunda kaldım. Birkaç ay sonra da dünya şampiyonası var. Bu noktada desteğe ihtiyacım olacak" diye konuştu.

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        #ayakkabı boyacısı
        #bilek güreşi
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