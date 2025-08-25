Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 11.484,03 %0,98
        DOLAR 40,9970 %0,08
        EURO 48,0322 %-0,02
        GRAM ALTIN 4.439,81 %-0,09
        FAİZ 39,77 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 51,35 %0,10
        BITCOIN 111.858,00 %-0,81
        GBP/TRY 55,3885 %-0,09
        EUR/USD 1,1708 %-0,09
        BRENT 67,78 %0,12
        ÇEYREK ALTIN 7.259,10 %-0,09
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam 30 Ağustos'ta ulaşım ücretsiz - İş-Yaşam Haberleri

        30 Ağustos'ta ulaşım ücretsiz

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı'nın ücretsiz olarak hizmet vereceğini bildirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.08.2025 - 10:45 Güncelleme: 25.08.2025 - 10:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        30 Ağustos'ta ulaşım ücretsiz
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 25 Ağustos 2025 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Ankara, İstanbul ve İzmir'de Bakanlığa bağlı kent içi raylı sistem hatlarının ücretsiz olacağını açıkladı.

        Bakan Uraloğlu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “İstanbul’da Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metrosu, Ankara’da Başkentray ve İzmir’de İZBAN ücretsiz hizmet verecek. Söz konusu hatlarımız tüm vatandaşlarımıza gün boyunca hızlı, kolay ve ekonomik bir ulaşım imkânı sağlayacak.” ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        YKS tercih sonuçları açıklandı
        YKS tercih sonuçları açıklandı
        Damadın anneannesi tüfekle öldürüldü! Kanlı düğün!
        Damadın anneannesi tüfekle öldürüldü! Kanlı düğün!
        Türkiye'den AB menşeli ürünlere damping kararı
        Türkiye'den AB menşeli ürünlere damping kararı
        MAGA'nın zaman makinesi
        MAGA'nın zaman makinesi
        Kabine Toplantısı Ahlat'ta yapılacak! İşte gündemdeki konular
        Kabine Toplantısı Ahlat'ta yapılacak! İşte gündemdeki konular
        Film gibi... "Bebeğin öldü" demişlerdi... Annelik hissi!
        Film gibi... "Bebeğin öldü" demişlerdi... Annelik hissi!
        Ulusal Muhafızlar başka eyaletlere de konuşlanacak mı?
        Ulusal Muhafızlar başka eyaletlere de konuşlanacak mı?
        Helin, 24 yaşındaydı... İç mimarlık okuyordu... Şüpheli ölüm!
        Helin, 24 yaşındaydı... İç mimarlık okuyordu... Şüpheli ölüm!
        Memur zammı bu hafta belli olacak
        Memur zammı bu hafta belli olacak
        "4 saat şiddet uyguladı"
        "4 saat şiddet uyguladı"
        "Bu kadroları yönetmek zor!"
        "Bu kadroları yönetmek zor!"
        Trump'tan ABC ve NBC'ye tepki: Lisansları iptal edilsin
        Trump'tan ABC ve NBC'ye tepki: Lisansları iptal edilsin
        Avustralya'da on binlerce kişi İsrail'i protesto etti
        Avustralya'da on binlerce kişi İsrail'i protesto etti
        Hande Hakan'ı sildi
        Hande Hakan'ı sildi
        25-31 Ağustos haftalık burç yorumları
        25-31 Ağustos haftalık burç yorumları
        Cani evlat, tartıştığı annesini katletti
        Cani evlat, tartıştığı annesini katletti
        ÖTV düzenlemesi ikinci eli nasıl etkiledi?
        ÖTV düzenlemesi ikinci eli nasıl etkiledi?
        Kuvvetli rüzgar ve sağanak yağmur uyarısı!
        Kuvvetli rüzgar ve sağanak yağmur uyarısı!
        "Barış'ı geri kazanmamız gerekiyor"
        "Barış'ı geri kazanmamız gerekiyor"
        Rıdvan Dilmen'den Galatasaray yorumu!
        Rıdvan Dilmen'den Galatasaray yorumu!
        Habertürk Anasayfa