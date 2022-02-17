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A1 Capital ile Borsada Yatırım Programı'nın konuğu Gedik Yatırım Yatırım Danışmanlığı Müdürü Üzeyir Doğan oldu. Başta Ukrayna ve Rusya arazındaki gerilim olmak üzere piyasaları olumsuz etkilen FED politikaları ile küresel enflasyonun masaya yatırıldığı Borsada Yatırım Program'ında Doğan, ayrıca bu süreçten kazançlı çıkacak sektör ve şirketleri de dile getirdi.

ALGORİTMİK İŞLEMLERİN ETKİSİ

Programda Türkiye ekonomisine özellikle küresel enflasyon ve enerji fiyatlarının olumsuz yansıması sürecinin devam edip etmeyeceği ve bunun Borsa İstanbul'a olası yansımaları masaya yatırıldı. Son günlerde Borsa İstanbul endeksinde meydana gelen sert hareketlere de değinilecek programda bu doğrultuda özellikle algoritmik işlemler de ele alındı. Borsada yerli yatırımcıların durumu ve yabancı yatırımcıların bundan sonraki hareketleri de programda irdelendi.

programda döviz kurundaki son haftalardaki durgunluk ve faiz ile enflasyon arasındaki makasın açılıyor olması da değerlendirme konusu yapılarak bu durumun borsaya olumlu yansıyıp yansımayacağı tartışıldı. Ayrıca global piyasalarda 2022 beklentileri ve bunun Türkiye’ye yansıması ile buna paralel olarak borsanın geleceğine yönelik tahminler dile getirildi.