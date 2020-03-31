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Koronavirüs salgını sebebyle üretim tesisleri ve dükkanların yanında online mağazalar da kapanmaya başladı. Mavi ve LC Waikiki'nin ardından Twigy de bugün online satışlarına ara vereceğini duyurdu.

Twigy'nin sitesinde yer alan açıklamada firma kendi OHAL'ini ilan ettiğini belirterek e-ticaret sitesinin 31 Mart saat 24.00 itibarıyla satışa kapanacağı bilgisini verdi. Açıklamada iade kabullerinin ise 10 Nisan'a kadar devam edeceği belirtildi.

Mavi'nin sitesinden yapılan açıklamada 29 Mart itibarıyla online satışların durdurulduğu belirtildi ve online siparişler için iade süresini sitenin açılmasını takiben 90 güne uzattıkları bilgisini verdi.

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LC Waikiki de benzer şekilde online mağazası lcwaikiki.com'u kapattığını duyurdu. Mevcut verilmiş siparişlerin ise müşterilere ulaştıralacağını bildirdi.

Bu markalar online satışlarına ara verirken diğer markalar şimdilik devam ediyor. Hatta birçok marka fiziki satışlardaki düşüşleri telafi etmek için yüksek indirimler uyguluyor.