3 kız çocuğunu dövmüştü! 20 gün tedbir kararı!

İHA

Bolu'da, 10 Ağustos'ta Sağlık Mahallesi'nde, edinilen bilgiye göre, Tuana B. (12), Amine Su Kocak (12) ve Patime Wumier (12) evlerine yakın bölgede dolaştıkları sırada villanın bahçesinde ekili olan mısırları gördü. Mısır bahçesinin sahibi Erdal Y.’nin eşinden izin alan 3 kız çocuğu birer mısır alarak yemek için oyun parkına gitti.

ÇOCUKLARI TEKME TOKAT DÖVDÜ

İHA'da yer alan habere göre çocuklar mısırları yedikleri sırada Erdal Y. aracıyla parka gelerek, tekme ve yumruklarla çocuklara saldırdı. Parkın karşısında bulunan bir apartmanın bahçesinde oturan aileler çocuklarının çığlık attığını duyarak parka gitmesi üzerine Erdal Y. aracına binerek olay yerinden kaçtı.

AİLELER ŞİKAYETÇİ OLDU

Aileler kanlar içinde kalan çocuklarını hastaneye götürerek tedavi ettirdi. Darp raporu alan aileler, adliyeye giderek Erdal Y.’den şikayetçi oldu.

20 GÜN ÖNLEYİCİ TEDBİR CEZASI

Bolu 1. Aile Mahkemesi 3 kız çocuğunu darp eden Erdal Y. hakkında 20 gün süre ile önleyici tedbir cezası verdi. Ayrıca, Erdal Y.’nin, Tuana Baysa, Amine Su Koçak ve Patime Wumier’e yönelik olarak şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunamamasına, çocukların bulunduğu konuta, okula ve işyerine yaklaşmamasına, çocukların yakınlarına, tanıklarına ve kişisel ilişki kurulmasına ilişkin haller saklı kalmak üzere yaklaşmamasına, çocukları iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesine karar verildi.

UYMAZSA 30 GÜNE KADAR HAPİS

Erdal Y.’nin alınan tedbir kararlarına uymaması halinde 10 gün, aykırı hareketin her tekrarında 30 güne kadar hapis cezası verileceği belirtildi.