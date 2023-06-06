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3 hafta içerisinde ikinci zam: En pahalısı 68 bin TL seviyesinde

Önde gelen akıllı telefon üreticilerinden Apple, son üç hafta içerisinde iPhone'larda ikinci zammı duyurdu. Bu yeni zammın oranı bazı modellerde yüzde 8'e kadar varıyor. iPhone 14 başlangıç fiyatı 37.999 TL'ye yükselirken en pahalı iPhone ise 68 bin TL seviyesine çıktı

Giriş: 06.06.2023 - 09:19 | Güncelleme: ABONE OL
3 hafta içerisinde ikinci zam: En pahalısı 68 bin TL seviyesinde
HABERTURK.COM

Teknoloji devi Apple, dünya çapında WWDC 2023 etkinliği ile göz dolduran yeniliklerini paylaştığı etkinliğin gecesinde Türkiye'de de tüketicilerin dikkatini çeken bir hareket yaptı. Akıllı telefonlarında yüzde 5'e varan bir zam daha gerçekleştiren markanın bu fiyat artırışı 3 hafta içerisindeki ikinci yukarı yönlü hareketi oldu.

MAYIS AYINDA YÜZDE 10 ZAM YAPMIŞTI

Geçtiğimiz ayın ortalarında tüm akıllı telefon ürünlerine yüzde 10 oranında zam yapan Apple'ın yıl ortasındaki zammı iPhone 14'lerin fiyatlarını daha da yukarıya çekti. Apple iPhone'ların fiyatları yaklaşık olarak yüzde 8 oranında yükseldi. Bölylece iPhone 14 başlangıç fiyatı 37.999 TL'ye yükseldi. Markanın şu an halen satışı devam eden iPhone SE modeli ise 19.499 TL'lik satış fiyatı ile kendi online mağazalarındaki en uygun fiyatlı modeli olarak dikkat çekiyor.

İşte yeni zamlar sonrası iPhone fiyatları:

iPhone 14 başlangıç fiyatı: 37.999 TL

iPhone 14 Plus 128GB: 41.999 TL

iPhone 14 PRO başlangıç fiyatı: 48.999 TL

iPhone 14 Pro 1 TB: 63.999

iPhone 14 Pro Max Başlangıç fiyatı: 52.999 TL

iPhone 14 Pro Max 1 TB: 67.999TL

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