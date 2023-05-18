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Dünyada talep düşüyor, Türkiye'de fiyatlar artıyor

Önde gelen akıllı telefon üreticilerinden Apple tüm ürünlerinde yüzde 10'a yaklaşan bir fiyat artışı gerçekleştirdi. Bu artış sonrası iPhone 14 başlangıç fiyatı 36 bin TL bandına geldi. iPhone 14 Pro Max 1 TB ise 63 bin 999TL oldu

Giriş: 18.05.2023 - 11:39 | Güncelleme: ABONE OL
Akıllı telefon devi fiyat artırdı
HABERTURK.COM

Dünya çapında akıllı telefon sevkiyatları dramatik ölçüde düşüş gerçekleştirirken fiyatlarda gerileme olmuyor. Özellikle döviz kuru etkisi ithal telefonlarda ön plana çıkarken önde gelen akıllı telefon üreticilerinden Apple Türkiye'de fiyatlarına yaklaşık yüzde 10'luk bir zam yaptı.

TALEP DÜŞÜŞÜNE RAĞMEN FİYATLAR YÜKSELİYOR

Pandemi sürecinden sonra tüm teknoloji firmaları kan kaybederken, akıllı telefonlar en dramatik düşüşün yaşandığı sektör olmuştu. 2022'de başlayan dramatik satış gerilemesi 2023'ün ilk çeyreğinde de devam etti. Ancak buna karşın fiyat politikaları yukarıya çıkmayı sürdürüyor. Yılın ilk çeyreğinde global çapta en yakın rakibi Samsung'un gerisinde kalan Apple, bahar aylarına zamla girdi.

Bu zamlar sonrasında iPhone 14'ün başlangıç fiyatı 36 bin TL seviyesine kadar yükseldi.

İşte zamlar sonrası iPhone fiyatları:

iPhone 14 başlangıç fiyatı: 35.999 TL

iPhone 14 Plus 128GB: 39.999 TL

iPhone 14 Plus 256GB: 42.799TL

iPhone 14 Plus 512GB: 48.399 TL

iPhone 14 PRO başlangıç fiyatı: 45.999 TL

iPhone 14 Pro Max Başlangıç fiyatı: 49.999 TL

iPhone 14 Pro Max 1 TB: 63.999TL

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