TCMB 3 günde 26 milyar dolar sattı
Merkez Bankası kurdaki yükselişi kısıtlamak amacıyla çarşambadan itibaren 3 günde yaklaşık 26 milyar dolarlık satış gerçekleştirdi. Bu satış brüt döviz rezervlerinin son 1 yıldaki artışının yüzde 79'una tekabül ediyor
Yurt içi piyasalar bu hafta İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla artan siyasi gerilime odaklandı.
Yaşanan gelişmeler sonucunda piyasalarda büyük bir dalgalanma yaşanırken en büyük hareket kur tarafında kaydedildi. Dolar/TL geçtiğimiz haftayı 36.57 seviyesinden kapatmıştı. Çarşamba günü İmamoğlu'nun gözaltına alındığı haberinin etkisiyle dolar 41.53 lirayla tarihi zirvesine ulaştı. Aynı gün Euro da 45 liranın üzerine çıktı.
Ancak kurdaki bu seviyeler kalıcı olmadı. Aynı gün dolar 38 liranın altına geriledi. Perşembe ve cuma günleri dolar/TL ara ara 39 seviyesini zorladı ancak bu seviyeyi aşamadı. Haftayı 37.73'ten tamamladı.
Böylece dolar, TL karşısında bu hareketli haftayı yüzde 3.2'lik yükselişle tamamladı. Yükselişi sınırlayan ise TCMB'nin attığı adımlar oldu. TCMB kurda büyük yükselişin yaşandığı ilk gün piyasaya yaklaşık 12 milyar dolarlık bir müdahalede bulundu. Yapılan hesaplamalara göre perşembe ve cuma günleri de 14 milyar dolarlık bir satışla kurdaki yükseliş engellendi. Böylece 3 gündeki toplam satış 26 milyar doları buldu.
SON 1 YILDAKİ ARTIŞIN YÜZDE 79'U
TCMB brüt döviz rezervleri Nisan 2024'te 64 milyar 967 milyon dolara kadar gerilemişti. Son resmi verilere göre geçen hafta ise bu rakam 98 milyar 69 milyon dolar oldu. Yani 1 yılda brüt döviz rezervi 33.1 milyar dolar artarken, bu haftaki satış bu rakamın yaklaşık yüzde 79'una tekabül ediyor.
TCMB rezervleri Aralık 2023'ten bu yana şöyle (milyon dolar):
OLAĞANÜSTÜ TOPLANTIYLA FAİZ KARARI
TCMB bunun yanında attığı sıkılaşma adımlarıyla da piyasaya müdahalede bulundu. TCMB Para Politikası Kurulu perşembe günü takvim dışı bir şekilde toplandı ve gecelik vadede borç verme faiz oranının yüzde 44'ten 46’ya yükseltilmesine karar verdi. TCMB tarafından karar ile ilgili yayımlanan açıklamada "Para Politikası Kurulu (Kurul), finansal piyasalardaki gelişmeleri değerlendirmek üzere toplanmıştır. Söz konusu gelişmelerin enflasyon görünümü açısından oluşturabileceği riskler değerlendirilerek, sıkı parasal duruşu destekleyici tedbirler alınmıştır" denildi.
Bunun yanında politika faizinin uygulandığı bir hafta vadeli repo ihalelerine bir süre verildiğini duyurdu.
18 YIL SONRA BİR İLK
TCMB cuma günü ise vadesi 91 güne kadar likidite senetleri ihraç edileceğini açıkladı. Merkez Bankası döviz alımları nedeniyle piyasada kalan fazla TL likiditenin çekilmesini amaçlayan bu uygulamaya daha önce son olarak Temmuz 2007'de başvurmuştu. Likidite senetleri ihalelerine Merkez Bankası ile Açık Piyasa İşlemleri Çerçeve Sözleşmesi imzalamış olan bankalar ve aracı kurumlar katılabiliyor