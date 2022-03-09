‘3 operatör yetmez 4, 5, 6 olsun...’

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Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği (TELKODER), Yönetim Kurulu Başkanı Halil Nadir Teberci, Sanal Mobil Şebeke Hizmetleri (SMŞH) alanında bugüne kadar gelişmiş ülkelerdekine benzer bir pazarın oluşturulamamasının Türkiye için önemli bir ekonomik kayıp olduğuna dikkat çekti.

Bir işletmecinin mart ayıyla birlikte dördüncü operatör olarak abone almaya başlayacağını duyurması ile tekrar gündeme gelen SMŞH alnını değerlendiren Teberci, “Günümüz dünyasında güçlü ekonomiler arasında yer almak önem taşıyor. Bunun için fırsat yaratacak her türlü gelişmeyi desteklemek değerli olacaktır. TELKODER olarak Sanal Mobil Şebeke Hizmetleri konusunda uzun yıllardır çalışmalar yürütüyoruz. Kısa bir süre önce bir işletmecinin mart ayında sanal mobil operatör hizmeti vermeye başlayacağını duyurması umut verici bir gelişme oldu” dedi.

TÜRKİYE'DE ORAN YÜZDE 0!

TELKODER Başkanı, “Dünyadaki SMŞH gelirlerinin dünya telekomünikasyon hizmetleri gelirlerine oranı yaklaşık olarak yüzde 4-5 seviyelerinde. Türkiye’de bu oran uzun yıllardır maalesef yüzde 0 olarak karşımızda duruyor” diye konuştu.

SMŞH konusunda yaşanan çifte vergilendirme sorununun ortadan kaldırılmasının ve bu hizmetin sunumu hakkında mobil işletmecilere yükümlülük getirilmesinin sektörün gelişmesi için önemli bir adım olacağına değinen Teberci, şunları söyledi:

“Eğer bu alan ciddi manada desteklenir ve SMŞH pazarının oluşması sağlanırsa, mobil şebeke işletmecilerinin gelirleri artarken ülkemizin ekonomisine de önemli katkı sağlanacaktır. Böylelikle yeni iş sahaları oluşacak, istihdam artacak ve hizmet kalitesinin daha da artması için piyasadaki rekabetin gelişmesi desteklenmiş olacaktır.”