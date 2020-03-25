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Japon otomobil üreticisi Nissan, dünyayı etkisini altına alan koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında, Afrika, Orta Doğu ve Hindistan bölgesindeki üretimin geçici süre ile durdurulacağın açıkladı.

Hindistan'ın Chennai kentindeki Alliance fabrikasında (Renault Nissan Automotive India Private, Ltd) üretim, 23 Mart Pazartesi günü bir sonraki duyuruya kadar durduruldu. Az sayıda personelin, gerekli bakımları yapmaya devam edeceği ve durumu yakından takip edeceği kaydedildi.

Yapılan açıklamaya göre, Güney Afrika'da Pretoria’da bulunan Japon üreticinin Rosslyn tesisinde de üretim, bir sonraki duyuruya kadar 26 Mart Perşembe gününden itibaren duracak.

Nissan'ın Mısır'ın tesisi de önlem olarak 26 Mart Perşembe gününden itibaren iki hafta boyunca üretimi geçici olarak askıya alacak.

Ayrıca bölgedeki ofislerin, virüsün yayılmasını önlemek, etkisini sınırlamak ve personelini korumak için evden çalışma sistemi uygulayacağı da verilen bilgiler arasında.

Son 2 hafta için Avrupa ve ABD'deki üretimlerine ara veren otomotiv üreticileri, son günlerde Hindistan ve Afrika'daki tesislerinde de fabrikalarını kapatıyor.

Hindistan'da üretimi durduran diğer otomotiv üreticileri arasında Volkswagen, Ford, Renault, Fiat Chrysler, Toyota, Hyundai, Maruti Suzuki ve Mahindra bulunuyor.

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