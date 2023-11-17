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        Haberler Gündem 3. Sayfa KISKIVRAK... 35 yıl hapisle aranıyordu! Suç makinesi çadırda yakalandı! - Son dakika haberleri

        35 yıl hapisle aranıyordu! Suç makinesi çadırda yakalandı!

        Karaman'da, 22 farklı suçtan aranıp, 35 yıl 3 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 34 yaşındaki Muhammet Bucak, dağda çadırda yakalandı. Bucak'ın o anları kameraya da yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.11.2023 - 08:15 Güncelleme: 17.11.2023 - 08:31
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        35 yıl hapisle aranıyordu! Suç makinesi çadırda yakalandı!
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        Karaman İl Emniyet Müdürlüğü İnfaz Büro Amirliği ekipleri, çok sayıda ilde hırsızlık yapan ve 22 farklı suçtan aranan Muhammet Bucak'ın (34), Konya'nın Derebucak ilçesi Çamlık mevkiindeki bir çadırda kaldığı yönünde bilgi aldı.

        O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

        DHA'da yer alan habere göre dağa giden ekipler, Bucak'ı kaldığı çadırda yakaladı. O anlar kameraya yansırken, Bucak'ın gözaltı sırasında polislere, "Size zahmet kapıyı kapatıverirseniz; köpek gelebilir" demesi dikkat çekti.

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        ZANLI ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

        Hakkında kesinleşmiş 35 yıl 3 ay 7 gün hapis cezası da bulunan Bucak, Karaman'a getirilip, adliyeye sevk edildi.

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        #Karaman
        #Son dakika haberler
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