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        Haberler Gündem Hava Durumu KAR KAPIDA! Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı: Ankara, İzmir ve İstanbul

        Meteoroloji'den kar ve sağanak uyarısı! Bu iller dikkat

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminine göre; Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusu sağanak yağmurlu, Ağrı, Iğdır, Kars, Erzurum çevreleri ise kar yağışlı. Yağışların, Artvin ve Hakkari çevreleri ile gece saatlerinde Edirne ve Kırklareli'de kuvvetli olması bekleniyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.11.2023 - 07:28 Güncelleme: 17.11.2023 - 08:25
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        Kar ve sağanak uyarısı! Bu iller dikkat
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu, gece saatlerinden itibaren Trakya ile Çanakkale'nin batısının aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğu kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Artvin, Hakkari, Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

        İstanbul

        Bulutlu 16°

        Ankara

        Bulutlu 11°

        İzmir

        Kısmen Güneşli 20°

        Antalya

        Güneşli 21°

        Trabzon

        Kısmen Güneşli 15°

        Bursa

        Parçalı bulutlu 13°

        Adana

        Güneşli 24°

        Diyarbakır

        Güneşli 18°

        Gaziantep

        Güneşli 18°

        Ağrı

        Yağmurlu 10°

        Hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde azalacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

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        Rüzgarın genellikle güneyli, doğu bölgelerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, gece saatlerinde Marmara'nın batısında güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Yağışların, Artvin ve Hakkari çevreleri ile gece saatlerinde Edirne ve Kırklareli'de yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, kıyılarda yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgâr ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI

        Rüzgârın gece saatlerinde Marmara'da güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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