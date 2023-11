Kasımda indirim aşkı başka mıdır?

REKLAM advertisement1

Şahane Kasım, Muhteşem Kasım, Süper Alışveriş Günleri, 11.11, Black Friday ve nicesi… Özellikle yılın son çeyreğinde artan indirim kampanyaları tüketicinin her platformdan karşısına çıkmaya başladı. Ancak bu kış yapılacak olan indirimler biraz farklı. Çünkü tüketici kendini indirim bombardımanına boğulmuş bulurken bir yandan da ekonomi yönetimi harcamaları kısmak için yeni regülasyonlar yapıyor. Peki tüketicinin davranışı ne olacak?

Yılın açıklanan son enflasyon raporuna göre, tüketici yıllık enflasyonu 2023 yılı üçüncü çeyreğinde 23,3 puan artarak yüzde 61,5 seviyesinde gerçekleşti. Raporda, tüketicilerin temel ihtiyaçlarını önceliklendirdiği, kampanya duyarlılığının arttığı, uygun fiyatlı ürünlere yönelimin yaygın olduğunun altı çiziliyor. Diğer yandan ekonomi yönetimi harcamaları kısmak için de tedbirlerine devam ediyor.

REKLAM

Bu dönemdeki indirim kampanyalarının, parasal sıkılaşma adımları, döviz kurunun belirsiz seyri ve enflasyondaki artış beklentileriyle, geçen yıllara kıyasla daha farklı olması bekleniyor. Parasal sıkılaştırma süreci bütünsel bir anlayışla güçlendirilmeye çalışılırken, tüketici harcamalarında tasarrufa gidilmesi için kredi kartlarında ve kredilerde birçok düzenlemeye gidildi. Üstelik daha kış ayları ile birlikte doğal gaz tüketiminin henüz hane bütçelerini zorlamaya başlamadığı bir dönemdeyiz.

Alım gücündeki düşüş marka sadakatini de düşürüyor

Düşen alım gücüyle birlikte tüketicilerin temel ihtiyaçları için alışveriş yaptıklarını dile getiren Gıda Perakendecileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Alp Önder Özpamukçu, “Tüketici ekonomideki durgunluğun farkında ve alışveriş sepetini buna göre şekillendiriyor. Gerekli ürünlere yönelim başladı. Tüketici ihtiyacı dışında alışveriş yapmıyor. Alım gücü düştüğü için daha uygun ürünlere bir yönelim var. Bu noktada marka sadakati de düşüyor” diyor.

Özpamukçu, yapılan araştırmalara göre her 10 tüketiciden 5’inin alışveriş yaparken promosyonları araştırdığına ve marka değiştirme trendinin de yüzde 50 oranında olduğuna dikkat çekiyor. Tüketiciler, her zaman tercih ettiği markayı bırakarak daha uygun ürün satan markaya tercih ederken, alışverişte taksit yapabildiği her noktada taksit yapıyor.

psos’un çalışmasına göre, döviz kurunun seyrine, işsizlik oranın akıbetine dair beklentiler olumsuz olmaya devam ediyor. Ipsos’un Türkiye CEO’su Sidar Gedik, çalışmaya ilişkin “Yaşam standardındaki gerilemeye, kişisel harcamaların artacağına dair negatif beklentilerde bir dip noktayı görmüş olabiliriz” değerlendirmesini yapıyor. Yine aynı çalışmada Eylül ayında ülke ekonomisinden memnun olanların oranı yüzde 4 seviyesinde, yani neredeyse hiç kimse memnun değil.

Haberin devamı Bloomberg Businessweek Türkiye'de!

Dünyanın en saygın ekonomi dergilerinden Bloomberg Businessweek artık Bloomberg HT ekibi tarafından hazırlanan içerikleriyle Türkiye’de! Türkiye ve küresel piyasalarda tüm olup bitenler, hisse senedinden para politikasına hiçbir yerde bulamayacağınız analizler, içerikler ve iş dünyası temsilcileriyle özel röportajlarla Bloomberg Businessweek Türkiye, e-dergi formatı ve yenilenen içeriğiyle yayında! 7 gün ücretsiz abone olarak tüm içeriklere erişmek için tıklayınız.