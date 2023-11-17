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        Haberler Gündem Son dakika: Ünlü sunucu Metin Uca yaşamını yitirdi

        Son dakika haberi Ünlü sunucu Metin Uca yaşamını yitirdi

        Kocaeli Dilovası'nda geçirdiği trafik kazasının ardından yoğun bakımda tedaviye alınan ünlü sunucu Metin Uca yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.11.2023 - 02:18 Güncelleme: 17.11.2023 - 02:19
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        Ünlü sunucu Metin Uca yaşamını yitirdi
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        Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde geçirdiği trafik kazasının ardından yoğun bakımda tedavisi devam eden ünlü sunucu Metin Uca hayatını kaybetti.

        Ünlü televizyon programcısı ve sunucu Metin Uca, geçtiğimiz günlerde Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde geçirdiği kazanın ardından Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı.

        DHA'nın haberine göre; yoğun bakımda tedavisi süren Uca'nın 01.30 sıralarında hayatını kaybetti.

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