'Atatürk'ün hasılatı 100 milyon TL'yi geçti
'Atatürk 1881 - 1919'un Türkiye ve Almanya'daki hasılatı 100 milyon lirayı geçti. Film, yetim bir çocukken kahramana dönüşen Atatürk'ün hayat hikâyesini konu ediniyor
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Disney Plus'ta yayınlanmasından vazgeçilmesi sonrasında ‘Atatürk 1881 - 1919’un 132 dakikalık birinci bölümü, sinema salonlarında gösterime girdi.
Peki filmin Türkiye ve Almanya’daki gişe performansı hangi düzeyde seyrediyor?
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Atatürk’ün 1881 - 1919 yıllarını kapsayan ‘Atatürk 1881 - 1919’, Türkiye’de 3 Kasım, Almanya’da ise 9 Kasım’da gösterime girdi.
Film, Türkiye’de 269.113 kişi, 32.587.375 TL’lik hasılatla açılırken 10 günde izleyici sayısı; 750.120’ye, hasılatı ise 85.344.453 TL’ye ulaştı.
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‘Atatürk 1881 - 1919’, Almanya’da ise 596.730 dolarla (17.118.698 TL) ile açılış yaptı. Almanya’da filmi bir hafta içinde yaklaşık 60 bin kişi izledi.
Filmin iki ülkedeki toplam hasılatı; 102.463.151 TL olarak gerçekleşti.
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Saner Ayar’ın yapımcısı, Necati Şahin’in senaristi olduğu ‘Atatürk 1881 - 1919’u Mehmet Ada Öztekin yönetti.
‘Atatürk 1881 - 1919’, yetim bir çocukken kahramana dönüşen Atatürk'ün hayat hikâyesini konu ediniyor.
Filmde başrolleri şu oyuncular paylaştı.
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• Aras Bulut İynemli… Mustafa Kemal Atatürk
• Songül Öden… Zübeyde Hanım
• Mehmet Günsür… Ali Rıza Efendi
• Sarp Akkaya… Enver Paşa
• Esra Bilgiç… Madam Corinne
• Darko Perić… Stiliyan Kovaçev
• Oğulcan Arman Uslu… İsmet İnönü
• Alican Barlas… Kâzım Karabekir
• Berk Cankat… Ali Fuat Cebesoy
• Meriç Özkaya… Talat Paşa
• Cahit Gök… Cemal Paşa
• Sahra Şaş… Makbule Atadan
• Bertan Asllani... Ali Fethi Okyar
• Beran Kotan… Ömer Naci
• Doğaç Yıldız… Rauf Orbay
• Şehsuvar Aktaş… VI. Mehmed