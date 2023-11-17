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        Haberler Magazin ‘Atatürk’ün hasılatı 100 milyon TL’yi geçti

        'Atatürk'ün hasılatı 100 milyon TL'yi geçti

        'Atatürk 1881 - 1919'un Türkiye ve Almanya'daki hasılatı 100 milyon lirayı geçti. Film, yetim bir çocukken kahramana dönüşen Atatürk'ün hayat hikâyesini konu ediniyor

        mcaliskan@cyh.com.tr
        Giriş: 17.11.2023 - 07:48 Güncelleme: 17.11.2023 - 08:46
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        • 1

          Disney Plus'ta yayınlanmasından vazgeçilmesi sonrasında ‘Atatürk 1881 - 1919’un 132 dakikalık birinci bölümü, sinema salonlarında gösterime girdi.
          Peki filmin Türkiye ve Almanya’daki gişe performansı hangi düzeyde seyrediyor?

        • 2

          Atatürk’ün 1881 - 1919 yıllarını kapsayan ‘Atatürk 1881 - 1919’, Türkiye’de 3 Kasım, Almanya’da ise 9 Kasım’da gösterime girdi.

          Film, Türkiye’de 269.113 kişi, 32.587.375 TL’lik hasılatla açılırken 10 günde izleyici sayısı; 750.120’ye, hasılatı ise 85.344.453 TL’ye ulaştı.

        • 3

          ‘Atatürk 1881 - 1919’, Almanya’da ise 596.730 dolarla (17.118.698 TL) ile açılış yaptı. Almanya’da filmi bir hafta içinde yaklaşık 60 bin kişi izledi.
          Filmin iki ülkedeki toplam hasılatı; 102.463.151 TL olarak gerçekleşti.

        • 4

          Saner Ayar’ın yapımcısı, Necati Şahin’in senaristi olduğu ‘Atatürk 1881 - 1919’u Mehmet Ada Öztekin yönetti.
          ‘Atatürk 1881 - 1919’, yetim bir çocukken kahramana dönüşen Atatürk'ün hayat hikâyesini konu ediniyor.
          Filmde başrolleri şu oyuncular paylaştı.

        • 5

          • Aras Bulut İynemli… Mustafa Kemal Atatürk
          • Songül Öden… Zübeyde Hanım
          • Mehmet Günsür… Ali Rıza Efendi
          • Sarp Akkaya… Enver Paşa
          • Esra Bilgiç… Madam Corinne
          • Darko Perić… Stiliyan Kovaçev
          • Oğulcan Arman Uslu… İsmet İnönü
          • Alican Barlas… Kâzım Karabekir
          • Berk Cankat… Ali Fuat Cebesoy
          • Meriç Özkaya… Talat Paşa
          • Cahit Gök… Cemal Paşa
          • Sahra Şaş… Makbule Atadan
          • Bertan Asllani... Ali Fethi Okyar
          • Beran Kotan… Ömer Naci
          • Doğaç Yıldız… Rauf Orbay
          • Şehsuvar Aktaş… VI. Mehmed

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