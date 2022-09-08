3 bin TL altı telefon modelleri

Gelen zamlardan en çok etkilenen ürünler akıllı telefonlar oldu. Fiyatların artması sebebiyle yeni telefon almak isteyen kişiler daha uygun, ceplerini yakmayacak cihaz arayışına girdi. Sizler için 3000 TL'ye alabileceğiniz ve sıkıntı yaşamadan rahatlıkla kullanabileceğiniz bütçe dostu akıllı telefon modellerini derledik...
3 BİN TL'YE ALINABİLECEK TELEFON MODELLERİ
Xiaomi Redmi 9C 32 GB
Ekran Boyutu: 6.53" IPS LCD
Çözünürlük: 1600 X 720
Boyut: 164,9 x 77 x 9 mm
Ağırlık: 196g
Yonga seti: MediaTek Helio G35
Çekirdek Sayısı: 8
Arka Kamera: Geniş açı 13 MP (f/2.2) + Makro 2 MP(f/2.4) + Derinlik (f/2.4)
Ön Kamera: 5 MP (f/2.2)
Video: 1080p @60FPS
Bluetooth: BT 5.0
Wi-Fi: Wi-Fi 802.11 b / g / n
Hücresel: 4G
USB: microUSB
Dahili Hafıza: 32/64 GB
RAM: 2/3 GB
Batarya Kapasitesi: 5000 mAh
Şarj Hızı: 10W
Parmak İzi Tarayıcı: Var
Artırılabilir Hafıza: Var
3.5 mm Kulaklık Girişi: Var
İşletim Sistemi: Android 10 - MIUI 12
Fiyatı: 2.759,00 TL
Huawei P Smart
Ekran Boyutu: 6.21 İnç
Ekran Teknolojisi: IPS LCD
Ekran Çözünürlüğü: 1080x2340 (FHD+) Piksel
Ekran Çözünürlüğü Standardı: FHD+
Piksel Yoğunluğu: 415 PPI
Ekran Yenileme Hızı: 60 Hz
Ekran Oranı (Aspect Ratio): 19.5:9
Ekran Alanı: 94.17 cm²
Ekran Özellikleri: Multi Touch, LTPS LCD, Çerçevesiz Tasarım, Çentikli (Notch)
Damla Çentikli (Water-Drop Notch): Multi Touch (10 nokta)
Dokunmatik Türü: Kapasitif Ekran
Ekran / Gövde Oranı: 82.66 %
Kamera Çözünürlüğü: 13 MP
Fiyatı: 2.899,00 TL
Xiaomi Redmi 9A
Ekran Boyutu 6.53 İnç
Ekran Teknolojisi: IPS LCD
Ekran Çözünürlüğü:720x1600 (HD+) Piksel
Ekran Çözünürlüğü Standardı: HD+
Piksel Yoğunluğu: 269 PPI
Ekran Yenileme: Hızı 60 Hz
Ekran Oranı: (Aspect Ratio) 20:9
Ekran Alanı: 102.05 cm²
Ekran Özellikleri: Multi Touch, Çerçevesiz Tasarım, Çentikli (Notch), Damla Çentikli (Water-Drop Notch)70% NTSC400 cd/m² (nit)
Dokunmatik Türü: Kapasitif Ekran
Ekran / Gövde Oranı: 80.3 %
Fiyatı: 2.618,03 TL
Huawei Y6s
Ekran: 6.09 inç, IPS, HD+Ekran: 6.09 inç, IPS, HD+
Batarya Kapasitesi: 3020 mAh
RAM/Dâhili Depolama: 3 GB/32 GB
Kamera Çözünürlükleri: 13 MP arka ve 8 MP önAğırlık 150 g
Arttırılabilir Hafıza 512 GB'a kadar
Assisted GPS (Baz İstasyon Destekli Küresel Konumlama Sistemi) Var
Bağlantı Hızı 42.2 Mbps
Bekleme Süresi Bekleme süresi ile ilgili kesin bir bilgi bulunmamaktadır, ürünün modeline göre değişiklik gösterebilmektedir.
Bluetooth Var
Boyutlar 156.3 x 73.5 x 8 mm
Çift Hatlı Var ( Tek İşlemcili )
Dahili Hafıza 32 GB
Dahili Modem Var
Dokunmatik Ekran Var
Ekran Boyut Aralığı 6 inç ve Üzeri
Ekran Boyutu 6,09 inç
Ekran Çözünürlüğü 720 x 1560
Ekran Renk Çözünürlüğü 16 Milyon
Ekran Tipi IPS LCDE-mail Desteği Var
Entegre Flaş Var
Entegre Kamera Var
Fiyat: 2.645,28 TL
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!