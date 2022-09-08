3 bin TL altı telefon modelleri

3 Bin TL Altı Telefon Önerileri 2022: 3 Bin Lira Altında Alınabilecek En Hızlı Akıllı Telefon Modelleri Neler?

Gelen zamlardan en çok etkilenen ürünler akıllı telefonlar oldu. Fiyatların artması sebebiyle yeni telefon almak isteyen kişiler daha uygun, ceplerini yakmayacak cihaz arayışına girdi. Sizler için 3000 TL'ye alabileceğiniz ve sıkıntı yaşamadan rahatlıkla kullanabileceğiniz bütçe dostu akıllı telefon modellerini derledik... 3 BİN TL'YE ALINABİLECEK TELEFON MODELLERİ Xiaomi Redmi 9C 32 GB Ekran Boyutu: 6.53" IPS LCD Çözünürlük: 1600 X 720 Boyut: 164,9 x 77 x 9 mm Ağırlık: 196g Yonga seti: MediaTek Helio G35 Çekirdek Sayısı: 8 Arka Kamera: Geniş açı 13 MP (f/2.2) + Makro 2 MP(f/2.4) + Derinlik (f/2.4) Ön Kamera: 5 MP (f/2.2) Video: 1080p @60FPS Bluetooth: BT 5.0 Wi-Fi: Wi-Fi 802.11 b / g / n Hücresel: 4G USB: microUSB Dahili Hafıza: 32/64 GB RAM: 2/3 GB Batarya Kapasitesi: 5000 mAh Şarj Hızı: 10W Parmak İzi Tarayıcı: Var Artırılabilir Hafıza: Var 3.5 mm Kulaklık Girişi: Var İşletim Sistemi: Android 10 - MIUI 12 Fiyatı: 2.759,00 TL

Huawei P Smart Ekran Boyutu: 6.21 İnç Ekran Teknolojisi: IPS LCD Ekran Çözünürlüğü: 1080x2340 (FHD+) Piksel Ekran Çözünürlüğü Standardı: FHD+ Piksel Yoğunluğu: 415 PPI Ekran Yenileme Hızı: 60 Hz Ekran Oranı (Aspect Ratio): 19.5:9 Ekran Alanı: 94.17 cm² Ekran Özellikleri: Multi Touch, LTPS LCD, Çerçevesiz Tasarım, Çentikli (Notch) Damla Çentikli (Water-Drop Notch): Multi Touch (10 nokta) Dokunmatik Türü: Kapasitif Ekran Ekran / Gövde Oranı: 82.66 % Kamera Çözünürlüğü: 13 MP Fiyatı: 2.899,00 TL



Xiaomi Redmi 9A Ekran Boyutu 6.53 İnç Ekran Teknolojisi: IPS LCD Ekran Çözünürlüğü:720x1600 (HD+) Piksel Ekran Çözünürlüğü Standardı: HD+ Piksel Yoğunluğu: 269 PPI Ekran Yenileme: Hızı 60 Hz Ekran Oranı: (Aspect Ratio) 20:9 Ekran Alanı: 102.05 cm² Ekran Özellikleri: Multi Touch, Çerçevesiz Tasarım, Çentikli (Notch), Damla Çentikli (Water-Drop Notch)70% NTSC400 cd/m² (nit) Dokunmatik Türü: Kapasitif Ekran Ekran / Gövde Oranı: 80.3 % Fiyatı: 2.618,03 TL



Huawei Y6s Ekran: 6.09 inç, IPS, HD+Ekran: 6.09 inç, IPS, HD+ Batarya Kapasitesi: 3020 mAh RAM/Dâhili Depolama: 3 GB/32 GB Kamera Çözünürlükleri: 13 MP arka ve 8 MP önAğırlık 150 g Arttırılabilir Hafıza 512 GB'a kadar Assisted GPS (Baz İstasyon Destekli Küresel Konumlama Sistemi) Var Bağlantı Hızı 42.2 Mbps Bekleme Süresi Bekleme süresi ile ilgili kesin bir bilgi bulunmamaktadır, ürünün modeline göre değişiklik gösterebilmektedir. Bluetooth Var Boyutlar 156.3 x 73.5 x 8 mm Çift Hatlı Var ( Tek İşlemcili ) Dahili Hafıza 32 GB Dahili Modem Var Dokunmatik Ekran Var Ekran Boyut Aralığı 6 inç ve Üzeri Ekran Boyutu 6,09 inç Ekran Çözünürlüğü 720 x 1560 Ekran Renk Çözünürlüğü 16 Milyon Ekran Tipi IPS LCDE-mail Desteği Var Entegre Flaş Var Entegre Kamera Var Fiyat: 2.645,28 TL 2 BİN TL ALTI TELEFON MODELLERİ