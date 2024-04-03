AYLIK VE YILLIK ARTIŞTA EĞİTİM ZİRVEDE

Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 50.10 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 104.07 ile eğitim oldu.

Ana harcama grupları itibarıyla martta bir önceki aya göre azalan ana grup yüzde -0.02 ile alkollü içecekler ve tütün oldu. Buna karşılık, bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 13.08 ile eğitim oldu.