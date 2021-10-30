29 EKİM REYTİNG SONUÇLARI

29 Ekim'de teevizyon kanallarında yayınlanan tüm yapımların izlenme oranları ertesi sabah belli oluyor. Her gün düzenli olarak yayınlanan ve Total, AB ve 20+ABC1 reytin sonuçları sıralaması açıklanıyor. 29 Ekim reyting sonuçları henüz açıklanmadı bir saat içinde açıklanması bekleniyor.