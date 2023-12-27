A101, 28 Aralık aktüel kataloğunu erişime sundu. Bu hafta A101'de; Ultra HD smart TV, çamaşır makinesi, airfryer, döküm tencere, valiz, yoğurt, terayağı, atıştırmalıklar, meşrubat ve daha birçok ürün raflardaki yerini alacak. İşte 28 Aralık 2023 A101 aktüel kataloğu bu hafta indirime girecek olan ürünler...