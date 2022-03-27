Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı Türkiye'de meydana gelen son dakika depremlerini anlık olarak yayınlıyor. İşte 27 Mart 2022 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

AFAD SON DEPREMLER - 27 MART

27 MART KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2022.03.27 09:17:09 37.6065 29.1863 0.0 -.- 1.3 -.- SARIABAT-TAVAS (DENIZLI) İlksel

2022.03.27 09:15:33 38.2635 38.8125 5.0 -.- 1.6 -.- KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2022.03.27 08:54:40 38.3570 42.3302 5.4 -.- 1.8 -.- YAYALAR-(BITLIS) İlksel

2022.03.27 08:05:53 37.8903 26.9717 5.0 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2022.03.27 07:58:29 36.9808 27.7288 3.3 -.- 1.8 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2022.03.27 07:43:22 36.9953 28.3683 5.0 -.- 1.2 -.- SIRINKOY-ULA (MUGLA) İlksel

2022.03.27 06:12:36 36.6755 27.1367 10.0 -.- 1.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2022.03.27 05:14:57 40.1570 31.7105 3.2 -.- 2.3 -.- SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel

2022.03.27 04:42:56 37.2047 35.9673 10.6 -.- 1.3 -.- CEYHANBEKIRLI-CEYHAN (ADANA) İlksel

2022.03.27 04:39:01 37.0623 28.4310 2.0 -.- 1.4 -.- YESILOVA-ULA (MUGLA) İlksel

2022.03.27 04:21:46 37.9742 25.9000 10.0 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI İlksel

2022.03.27 04:13:17 36.8747 28.1020 2.3 -.- 1.2 -.- HISARONU-MARMARIS (MUGLA) İlksel

2022.03.27 04:10:54 36.8452 28.0683 10.4 -.- 1.5 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2022.03.27 00:48:27 38.0118 37.5955 2.0 -.- 3.0 -.- GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

2022.03.27 00:28:24 37.0150 28.3793 5.0 -.- 1.0 -.- SIRINKOY-ULA (MUGLA) İlksel

2022.03.27 00:09:38 37.0075 28.4390 11.8 -.- 1.1 -.- YESILCAM-ULA (MUGLA) İlksel