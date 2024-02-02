269 kişinin öldüğü Rönesans Rezidans iddianamesi kabul edildi; sanıklar için 22'şer yıl hapis istendi

"Kusurum olduğunu düşünmüyorum. Karadağ'a bina tapularını vermek için gidiyordum. Rönesans Rezidans yan yattı, herhangi bir çökme olmadı. Böyle büyük bir depremde yan yatmasına rağmen bina dağılmadı, iskeleti sağlam kaldı. Bu, binanın sağlam yapıldığının göstergesi."