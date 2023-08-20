Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Ekonomi Teknoloji İnternet 253 bine yakın zararlı internet adresine 108 milyon erişim engellendi - Teknoloji Haberleri

        253 bine yakın zararlı internet adresine 108 milyon erişim engellendi

        Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sesini yapay zekâyla taklit ederek iş insanları ve üst düzey kamu yöneticilerini dolandırmaya çalışan kişiyi yakalatması siber güvenlik konusunu yeniden gündeme getirdi. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) bünyesinde faaliyet gösteren Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezinde (USOM) incelemelerde bulundu. Konuyu değerlendiren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, "253 bine yakın zararlı internet adresine 108 milyon erişim engellendi" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2023 - 12:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Toplam 108 milyon erişim engeli
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, toplam 16,7 milyon IP adresinin her biri için düzenli olarak yapılan taramalarla zafiyete ait risklerin proaktif şekilde tespit edilebildiğini belirterek, Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi'nin (USOM) kurulduğu 2014 yılından bu yana 252 bin 883 zararlı internet adresine toplam 108 milyon erişimin engellendiğini bildirdi.

        Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sesini yapay zekayla taklit ederek iş insanları ve üst düzey kamu yöneticilerini dolandırmaya çalışan kişiyi yakalatması siber güvenlik konusunu yeniden gündeme getirdi.

        Çalışmalar kapsamında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) bünyesinde faaliyet gösteren USOM'un, ülke genelinde siber güvenlik anlayışını geliştirmeyi amaçladığını dile getiren Bakan Uraloğlu, USOM'un siber tehditleri önlemek için alarm, uyarı ve duyuru, kritik durumlarda yerinde müdahale ekipleriyle olayın kontrolünü ele almak ve siber olaylara müdahalede ulusal koordinasyonu sağlamak için faaliyetler sürdürdüğünü söyledi.

        REKLAM

        7 BİN SİBER GÜVENLİK UZMANI ÇALIŞMA YAPIYOR

        Bakan Uraloğlu, 18 Ağustos itibarıyla USOM koordinasyonunda görev yapan 2 bin 154 SOME ile buralarda görev yapan yaklaşık 7 bin siber güvenlik uzmanının ülkenin siber sahasının korunmasına yönelik çalışmalar yaptıklarını kaydetti.

        Bu çalışmalarla ülkedeki kritik kurum ve kuruluşların tehditler ve zafiyetlere karşı uyarılarak ilgililerce gerekli önlemlerin alınması için çalışıldığını belirten Uraloğlu, "Bu sayede ülke genelinde internet kullanıcıları ve sistemlerine yapılabilecek saldırıların önlenmesi sağlanmıştır. Toplamda 16,7 milyon IP adresinin her biri için düzenli olarak yapılan taramalarla zafiyete ait riskler proaktif şekilde tespit edilebilmektedir. Bu noktada USOM tarafından 55 binden fazla resmi olarak siber güvenlik açıklıkları yazıları ilgili kurum ve kuruluşa bildirilerek gerekli önlemlerin alınması sağlanmıştır. 252 bin 883 adet zararlı internet adresine toplam 108 milyon erişim engellendi. 4 bin 146 adet siber güvenlik bildirimi duyuruldu. 44 bin 835 adet alan adının yapay zeka teknolojisiyle vatandaşları dolandırmaya yönelik oltalama olarak kullanıldığı tespit edildi" şeklinde konuştu.

        REKLAM

        TÜRKİYE, KÜRESEL SİBER GÜVENLİK ENDEKSİ'NE YÜKSELDİ

        Uraloğlu, USOM tarafından gerçekleştirilen faaliyetler kapsamında 2020'de 6, 2021'de 8, 2022'de 24 ve 2023 yılı içerisinde 58 adet sıfırıncı gün zafiyeti tespit edildiğine işaret ederek, "CNA (CVE Numbering Authorities) kabul süreci başarıyla tamamlanmıştır. USOM, artık ülkemizde üretilen ve sıklıkla kullanılan üçüncü parti yazılımların, donanımların veya ürünlerin güvenlik açıkları için CVE numaraları atamakta ve güvenlik açığı yönetiminde süreç koordinasyonu sağlamaktadır. Gerçekleştirilen faaliyetler kapsamında 2021'de 21 adet, 2022'de 29 adet, 2023'de 84 adet CVE ID ataması yapılmıştır" ifadelerini kullandı.

        Siber güvenlik çalışmalarının bir sonucu olarak, Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) tarafından ülkelerin siber güvenlik konusundaki olgunluğunu ölçmekte kullanılan "Küresel Siber Güvenlik Endeksi" verilerine göre ülkenin sıralamasının yükseldiğini vurgulayan Uraloğlu, bu kapsamda 2020'de Avrupa'da 11. sıradan 6. sıraya, dünya genelinde ise 20. sıradan 11. sıraya yükselme başarısının gösterildiğini anlattı.

        NE GİBİ ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜLÜYOR?

        Gençlik ve Spor Bakanlığı ile BTK arasında imzalanan protokol çerçevesinde Bakanlık çatısındaki gençlerin BTK Akademi ile buluşması amaçlandı. Bu çerçevede bu yıl Gençlik ve Spor Bakanlığı, BTK Akademi ve USOM işbirliğinde siber güvenlik kampları gerçekleştirildi.

        Siber güvenlik alanında toplumun her kesiminde farkındalığın artırılması çalışmaları kapsamında Yenimahalle Görme Engelliler Rehabilitasyon Merkezi, Demetevler Fatma Üçer Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ve Etimesgut Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi'nde siber güvenlik farkındalık eğitimleri düzenlendi.

        REKLAM

        USOM tarafından bireysel ve kurumsal siber güvenlik önlemleri adlı rehber dokümanlar oluşturularak USOM'un internet sayfasından yayımlandı.

        Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinde NATO CMX-2023 Kriz Yönetim Tatbikatı'na ve NATO tarafından düzenlenen Kilitli Kalkan Tatbikatı'na katılım sağlandı.

        Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ile işbirliğinde Siber Güvenlik Elemanı Ulusal Yeterliliği yayımlandı.

        USOM tarafından Avrupa Konseyi ile ortak uluslararası siber tatbikatlar gerçekleştirildi. Tatbikatlar, uluslararası uzmanlardan oluşan bir ekip ve USOM rehberliğinde Doğu ve Güneydoğu Avrupa ülkelerinden çok sayıda uzmanı bir araya getirdi.

        Son olarak, CyberEast projesi kapsamında, Romanya'da, 19-21 Nisan'da USOM rehberliğinde "CyberEast: Regional Cybercrime Co-operation Exercise" etkinliği gerçekleştirildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Ev hapsindeki kadın eski eşini ağır yaraladı!
        Ev hapsindeki kadın eski eşini ağır yaraladı!
        Rusya: Ukrayna saldırı girişiminde bulundu
        Rusya: Ukrayna saldırı girişiminde bulundu
        Kadınlar 10 dakikada dengeyi sağlayıp, pedal çevirmeye başlıyor
        Kadınlar 10 dakikada dengeyi sağlayıp, pedal çevirmeye başlıyor
        Binadan kopan parçalar kaldırıma döküldü!
        Binadan kopan parçalar kaldırıma döküldü!
        Yüksek sıcaklık, kuvvetli rüzgar ve sağanak bir arada!
        Yüksek sıcaklık, kuvvetli rüzgar ve sağanak bir arada!
        Brusella: Çiğ et ve pastörize edilmemiş süt ürünlerinden bulaşıyor
        Brusella: Çiğ et ve pastörize edilmemiş süt ürünlerinden bulaşıyor
        Yengeler yarışıyor
        Yengeler yarışıyor
        "Sonradan olma değil..."
        "Sonradan olma değil..."
        “Umut yanı başınızda olsun”
        “Umut yanı başınızda olsun”
        İşte Beşiktaş'ın 11'i!
        İşte Beşiktaş'ın 11'i!
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        İspanya'da yangınla mücadele: Binlere kişiye tahliye!
        İspanya'da yangınla mücadele: Binlere kişiye tahliye!
        "Böyle hakem faciası görmedim"
        "Böyle hakem faciası görmedim"
        İsrail'de protestoların 33. haftası!
        İsrail'de protestoların 33. haftası!
        Merkez'den TL mevduata teşvik, KKM payına sınırlama
        Merkez'den TL mevduata teşvik, KKM payına sınırlama
        "Şarkıcı olmam için ablam gazladı"
        "Şarkıcı olmam için ablam gazladı"
        Galatasaray'da büyük sürpriz!
        Galatasaray'da büyük sürpriz!
        Yerde kıvranırken son sözü "Baba" olmuş! Aslıhan nasıl öldü?
        Yerde kıvranırken son sözü "Baba" olmuş! Aslıhan nasıl öldü?
        Çankırı'da heyecan verici keşifler... 8.5-9 milyon yıllık!
        Çankırı'da heyecan verici keşifler... 8.5-9 milyon yıllık!
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Habertürk Anasayfa