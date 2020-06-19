İki öğün besleniyordu. 18.00'den sonra hiçbir şey yemiyordu. Hatta bazen diyordum ki; "Hiçbir şey yemiyorsun, ne olacak bu böyle?" diye ama şimdi ben ondan daha az yemek yiyorum. Volkan beni teşvik etti. Aynı spor salonlarına gidiyoruz, aynı hocalarla çalışıyoruz. Onun da hakkını yiyemem.